台灣觀巴13新路線 9線玩竹竹苗

觀霧的雲海美景。（新竹林管處提供）

2021/10/14 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕首波國旅券已經抽出60萬名幸運兒，交通部觀光局參山國家風景區管理處結合台灣觀巴業者，推出振興5倍券與國旅券優惠搶客，在竹竹苗與中部5縣市推出13條「台灣觀巴」新路線，2人以上就可成行，還加碼贈送限量喔熊旅遊防疫包。

2人以上成行 送喔熊防疫包

參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，因應疫後旅遊型態重塑，交通部觀光局與參山處輔導「台灣觀巴」各旅行社調整遊程內容，以精緻體驗、在地深度主題旅遊為特色，全新推出13條「台灣觀巴」優質套裝新遊程，參山處還加碼贈送有可愛喔熊口罩與乾洗手的喔熊旅遊防疫包。

13條新路線含括竹竹苗、中彰5縣市及參山處獅頭山、梨山、八卦山3個風景區，竹苗地區推薦「探索科技百年老城1日遊」、「雪霸國家公園觀霧自然風情2日遊」、「樂遊獅頭山1日遊」、「新竹五峰部落走讀林間1日遊」及「內灣＋橫山大山背1日遊」、「南庄向天湖秘境1日遊」及「車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道1日遊」等9條路線。

含科技老城、觀霧、向天湖

中彰地區推薦「武陵&福壽山花果雲霧之旅2日遊」及「福壽山、梨山、武陵繽紛四季之旅」、「就愛八卦山1日遊」及「走入鹿港雲林歷史長廊體驗傳統藝術生活的時光之旅」等4條路線。

「台灣觀巴」全程採預約制，有專人服務及導覽解說，最少2人成行。

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