尖石野溪暴漲困6人 漏夜救出

泰崗野溪持續暴漲6人受困，新竹縣政府消防局冒險援救。（竹縣府消防局提供）

2021/10/12 05:30

〔記者黃美珠／尖石報導〕新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉，昨天有6名露營遊客被暴漲溪水圍困沙洲，逃往溪邊山壁待援。縣府消防局兩度申請空勤總隊直升機救援，都因天候不佳、雲層太厚無法起飛，救難人員設法搶救，只好改走山路高繞過現場，從另一個山頭下切，利用繩索垂降救人，從下午3點到午夜近12點，辛苦將受困6人全數救出。

另有一批登山客15人也因溪水暴漲，一度受困在尖石鄉鎮西堡B群巨木區內，所幸救難人員趕抵時，已自行架設簡易木橋脫困。

泰崗野溪持續暴漲6人受困，新竹縣政府消防局冒險援救。（竹縣府消防局提供）

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