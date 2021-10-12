《大新竹升格請益》訪森欣實業 林智堅倡推設計學院

新竹市長林智堅（前排右二）請益之旅來到第二站，森欣實業總經理陳昱成（前排右一）展示如何利用相思木做成的各種高單價產品。（記者黃美珠攝）

2021/10/12 05:30

規劃「設計長」制度 強調設計力就是國力 盼幫產業加值 拓展國際市場

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹市長林智堅 「大新竹升格請益之旅」第2站，昨天前往新竹縣新豐鄉參訪以設計力成功轉型的「森欣實業」。林智堅強調「設計力就是國力」，大新竹合併後將成立「新竹設計學院」、建立「設計長」制度，以設計力幫產業加值，拓展國際市場，讓台灣隱形冠軍的品牌被世界看見。

森欣 從紙箱跨足原木設計

林智堅昨天由台灣設計研究院院長張基義、森欣實業總經理陳昱成陪同參訪。陳昱成表示，跟別人拚產能、價錢，不如用「設計力」加持，打造不同產品。跨足木業後，以過去做紙箱、包材的經驗，克服台灣原生種相思木的高密度、易扭曲特性，變身為烏克麗麗、浴缸、球棒、乒乓球拍等高單價產品，展現相思木獨特木紋、香氣，深受歐美國家喜愛。

相思木 做出高檔個性家具

林智堅說，森欣以紙器起家，老闆陳昱成對木材情有獨鍾，還成立「蛋牌」，將台灣原生種相思木變身製成非常有競爭力的家具、各項用品等。

陳昱成以林智堅現場親手車製的「竹」字杯墊相贈，象徵大新竹的區域發展四通八達、新竹越來越好。

林︰將與台灣設計研究院合作

林智堅說，他看見台灣中小企業的動能，政府應給予協助走向全世界，未來大新竹合併升格後，將與台灣設計研究院合作成立「新竹設計學院」，並建立「設計長」制度，透過設計力導入，幫助產業加值，並邀請都市規劃專家學者，為大新竹擘劃遠景。

設計力導入 新竹漁港閃亮變身

林智堅表示「設計力就是國力」，新竹市近年透過設計力導入公共建設翻轉新竹市，以新竹漁港為例，過去是治安死角，透過設計力導入，打造出魚鱗天梯、南寮旅服中心、親子沙灘、波光市集，如今變成全國第5的觀光景點。新竹市去年主辦台灣設計展，也讓跨世代、跨族群的市民深刻感受到城市的蛻變！

張基義表示，台設院與新竹市是好夥伴，近年透過設計力導入公共建設，改造新竹動物園、新竹火車站與校園環境，新竹市在林智堅市長帶領下成為全台設計力的典範。新竹有高科技產業、製造業，期盼大新竹用設計力幫助產業加值。

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