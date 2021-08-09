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    首頁　>　新竹縣

    重整湖口拚觀光 將斥資7500萬

    2021/08/09 05:30

    〔記者黃美珠／湖口報導〕新竹縣以「湖口鄉觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫」為名，向營建署爭取到「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，將以7500萬元重整數十公頃的湖口老街後山區域， 希望把老街、茶園、古蹟廟宇、林下步道的登山或健行等互相串接，重新打造多元又好玩的湖口魅力。

    縣府交通旅遊處長游志祥說，此計畫以竹13-1線周邊為主，串接湖口老街、既有的茶園和林間步道，結合當地的地景、地方創生產業等，用簡單、自然、好用3個原則，凸顯在地風貌特色，計畫經費中有6千萬來自中央補助。

    首先在「湖口老街～茶香大地公園服務據點提升」部分，包含老街第2停車場的重新整頓、清理竹13-1線旁各主要節點，讓計畫腹地內具有「網美」潛力的據點如軍事碉堡等，經整理後再度吸睛。

    在推動「茶香大地公園」部分，包含茶園地景風貌的保留、保育及整理、林下活動腹地與步道的營造。接著要讓 「老湖口舊城路徑縫合」，把湖口老街的後山步道系統串接起來，並改善周邊休憩節點。

    縣府計畫在今年11月底前完成規劃設計與工程發包，再以1年的時間完成，期待整體計畫完成後，可以透過規劃老街巡禮、茶園地景體驗、廟宇古蹟朝聖、林下步道散心、登山健行等不同玩法，讓湖口的輕旅行變得多元又好玩。

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