隔離衣贈警 粽子謝防疫人員

新竹縣第1線防疫工作者昨天獲贈1200顆「內灣彭老師野薑花粽」加油打氣。（記者黃美珠攝）

2021/06/05 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕疫情期間，處處有溫情！新竹縣湖口鄉吉莉科技昨天捐出2400份隔離衣、防護衣及髮帽給新湖警分局員警執勤時使用；橫山鄉內灣知名伴手禮「彭老師野薑花粽」創辦人彭瑞雲則在縣議員張良印陪同下，到縣府捐贈1200顆野薑花粽，慰勞全縣第1線防疫人員，其中內含200顆素粽，相當貼心。

不過，仍有人不配合防疫，竹東1家小吃店讓2名熟客在店內用餐，遭到檢舉被查獲，至少挨罰3000元；竹北1家養生館也違規營業，現場10名男女中有3女2男沒戴口罩，其中1對男女正在進行「人與人連結」，另名男客則在等待「被服務」。

警方將業者、現場10人依傳染病防治法移送縣府衛生局裁罰，負責人和正在「人與人連結」的男女共3人依妨害風化罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

此外，新竹台大分院生醫醫院昨天啟用「高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統」，全程自動化，採用機械手臂操作，載入專屬檢體編號，可避免因人為誤差造成檢驗結果誤植，有效節省人力外，每天可以提升總採檢量約5.8倍。

院方表示，這套檢驗系統每天最大檢驗量可做到1440個檢體，3個院區目前每天檢驗總量是300件，未來每天最多可提升到1740件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法