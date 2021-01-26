鳳山溪沒停灌補償 竹北鳳岡農民抱怨

2021/01/26 05:30

〔記者廖雪茹／竹北報導〕水情嚴峻，農委會陸續公告新竹頭前溪流域去年二期及今年一期稻作停灌，新竹縣除了北埔、峨眉鄉外，鳳山溪流域也因非水庫給水，而未納入停灌補償範圍內，竹北市鳳岡地區農民抱怨，多次向農政單位陳情都未獲正面回應。

農田水利署新竹管理處長林賢正表示，農委會實施停灌補償措施，係針對受水庫供水影響實施停灌補償措施（新竹地區為頭前溪流域），該處鳳山溪灌區非水庫供水灌區，仍照常供灌； 至於非屬公告停灌地區，倘因乾旱導致災損，經當地政府組成勘災小組確認災損達救助標準，得依「農業天然災害救助辦法」相關程序辦理現金救助及低利貸款。

竹北市鳳岡地區農民抱怨，鳳岡地區農地仰賴鳳山溪水系灌溉，官方屢屢強調照常供灌，實際上有部分稻田卻缺水灌溉而減收、甚至收成無幾，形同停灌；此外，停灌補償與天災現金救助的金額落差大，且救助標準認定嚴格。

竹北市公所統計，鳳山溪稻作面積約310公頃，自上游到下游依序為大眉、大義、尚義到崇義等4里。

縣府農業處表示，遭逢全國性的旱情，加上北埔、峨眉兩鄉水源大坪溪和鳳山溪上游都有自來水取水設施供民生用水，仍建請農委會回應農民的期待，擴大灌區照顧農民，不要因為部分河川非水庫用水，而排除農民申請停灌補償的權益。

新竹管理處表示，新竹頭前溪流域停灌區範圍，包含新竹縣竹北市、竹東鎮、芎林鄉、橫山鄉，面積約3375公頃；新竹市1214公頃。

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