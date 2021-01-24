《竹縣》霞喀羅古道聯外道 中央核定3千多萬改善

五峰鄉清石道路是清泉通往霞喀羅古道石鹿入口的必經之路，由於道路破損，路面產生的高低差造成用路人危險。（記者廖雪茹攝）

2021/01/24 05:30

〔記者廖雪茹／五峰報導〕霞喀羅國家步道是賞楓、避暑的好去處，但聯外道路卻崎嶇難行！新竹縣政府獲原民會「原住民族部落特色道路改善計畫」核定五峰鄉道路改善計畫3案，總經費4805萬元，包含前往霞喀羅古道必經的「清石道路」，以及白蘭部落支線道路、15公里道路改善規劃設計，預計今年完成發包作業後施工。

清石道路破損崎嶇 陸續修整

縣長楊文科表示，縣府與鄉公所攜手改善原鄉地區道路，感謝原民會協助地方，這次核定五峰鄉3案，中央補助4084萬餘元、地方配合720萬餘元。其中，清石道路全長約11公里，是清泉通往霞喀羅古道石鹿入口的必經之路，由於道路破損，路面高低差構成用路人的潛在威脅。

對此，五峰鄉公所從2017年起爭取原民員會補助，陸續改善清石道路，今年再獲核定3264萬餘元，將針對3K+205至6K+300長度約3公里，進行AC道路路面改善、施作排水設施、設置護欄與反射鏡等安全設施，保障用路人生命財產安全。

白蘭部落支線道路投入千餘萬

縣府原住民族行政處表示，五峰鄉桃山村的白蘭部落，種植高山蔬菜、水蜜桃及甜柿，擁有高山雲海美景，民宿、露營區密集，這次白蘭部落支線道路改善工程，將進行AC路面鋪設與設置護欄，經費約1304萬餘元。

同時也爭取到「15公里道路改善工程」規劃設計經費約235萬餘元，15公里道路貫穿海拔約1500公尺的雲山部落，風景優美，為竹縣高山烏龍茶的主要種植區，也是前往雪霸國家公園觀霧森林遊憩區的重要道路，從縣道112線終點至大鹿林道，經雲山部落行駛15公里道路將能抵達雪霸。

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