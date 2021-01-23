竹北燈會 改光雕、裝置藝術展示

竹北元宵燈會首度以光雕和裝置藝術的靜態方式，預計農曆年前2月8日起，在高鐵新竹站附近的水圳森林公園展出。圖為「牛轉乾坤」光雕主燈示意圖。（竹北市公所提供）

2021/01/23 05:30

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕疫情嚴峻，新竹市主辦的台灣燈會停辦，新竹縣竹北元宵燈會則將照常舉辦，但改以光雕和裝置藝術的靜態方式，在高鐵新竹站附近的水圳森林公園展出。

不停辦 靜態展減少群聚

竹北市長何淦銘表示，行之有年的竹北元宵燈會，是新竹縣唯一的元宵燈會，深受親子喜愛；因應疫情，竹北市公所昨天與燈會承攬廠商開會討論，決定首度改採情境式的光雕科技和裝置藝術展示。

2月25日至3月7日燈會期間，取消裝置互動，也沒有表演節目，單純靜態展示，規劃有會轉動的「牛轉乾坤」光雕主燈，搭配童話城堡光雕、生命樹裝置藝術等。

入口採實名制管控入場，光雕和裝置藝術預計2月8日起就會點亮，亮燈時間為每天晚上6點到9點，水舞預計2月25日起1個小時演出1次。

十分搶手的元宵小提燈，規劃直接分送竹北市公私立幼兒園所，取代現場排隊發放，以避免群聚。

竹市擬另擇時地 展燈會作品

至於台灣燈會，因疫情嚴峻停辦，新竹市政府研議在疫情趨緩後，以燈節形式呈現燈會藝術家各種光雕作品，如東門城主燈、舊城區古蹟群光雕及國際藝術大師作品等，彌補燈會停辦的遺憾，由文化局規劃中。

新竹市文化局表示，交通部觀光局錦華主燈「乘風逐光」因場地屬國防部所有，需在4月前歸還國防部，目前主燈區拆卸作業已由觀光局主導，未來觀光局會在適當時間另覓地點展示讓國人觀賞。

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