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湖口達生八街垃圾 半年未清囤10噸

新竹縣湖口鄉王爺壟都市計畫達生八街路旁，去年開始陸續遭非法棄置廢棄物，檢警和縣府跨單位調查處理，不過迄今垃圾仍在，影響環境衛生和市容觀瞻，地方人士直批離譜！（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉王爺壟都市計畫達生八街路旁，去年開始陸續遭非法棄置廢棄物，檢警和縣府跨單位調查處理，不過迄今垃圾仍在，影響環境衛生和市容觀瞻，地方人士直批離譜！（記者廖雪茹攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者廖雪茹／湖口報導〕超過半年了，被偷倒在大馬路上的垃圾居然還在！新竹縣湖口鄉王爺壟都市計畫達生八街路旁，去年就開始陸續遭非法棄置廢棄物，檢警和縣府跨單位調查處理，不過迄今垃圾仍在，目測約有十噸，甚至疑有新增垃圾，影響環境衛生和市容觀瞻，地方人士直批離譜！

未查到行為人部分 環保局要求地主負責

縣府環保局表示，此案自獲報以來皆依程序處理，但廢棄物的來源很多，調查期間警方當場及透過監視器追查揪出四名行為人，經依「廢棄物清理法」移送新竹地檢署偵辦，行為人都分別被處分，並提出清理計畫書清走偷倒的廢棄物；未查到行為人的部分，則由土地所有權人負責。

國產署要求先鑑界 預計下月初清除完畢

此案地號有國有財產署及無編定土地。對此，縣府上月和本月初兩度協調分工，湖口鄉公所全力配合，不過國有財產署要求先做土地鑑界再清除廢棄物，鑑界排定需要時間，因此目前尚未清除，預計六月初清除完畢。

達生八街沿線一堆堆廢棄物約五十公尺長，主要是營建廢棄物夾雜一般垃圾與舊衣、廢家具和一次性餐具等，概估現場還有約十噸，用路人每天行經卻遲遲無人處理，引發民眾抱怨影響環境衛生，破壞市容觀瞻。

卡在管轄權責任歸屬 公所︰不勝其擾

湖口鄉長林志華說，達生八街沿線的廢棄物最早在去年初就發現，一開始只有零星幾包，但清了之後又被丟，近半年最為嚴重，公所欲協助清除卻礙於司法偵辦中，現又卡在管轄權責任歸屬問題，不勝其擾！立委林為洲辦公室也介入限期國有財產署儘快處理。

防新增垃圾 議員促縣府建立處理模式

縣議員甄克堅說，棄置點就在文小預定地對面，他不斷接獲民眾陳情，尤其舊垃圾沒清掉，在「破窗效應」下不斷招來新垃圾；現場雖立告示牌，但封鎖線幾已看不見，民眾對縣政府處理環保事件的觀感很差！他要求縣府應建立SOP處置模式，在廢棄物未清除之前，也要預防二次污染與亂丟垃圾情況再擴大。

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