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竹東動漫園區 將轉型原民產銷中心

目前圍起鐵皮圍籬的竹東動漫園區，將改造為新竹縣原住民產業展銷中心。（記者蔡孟尚攝）

目前圍起鐵皮圍籬的竹東動漫園區，將改造為新竹縣原住民產業展銷中心。（記者蔡孟尚攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府利用閒置的竹東動漫園區規劃原住民產業展銷中心，獲得行政院原住民族委員會核定補助三千六百二十萬元，加上縣府自籌一千五百八十萬元，共將斥資五千二百萬元打造讓尖石、五峰原住民販售農特產品的亮麗據點。

縣府將斥資5千萬元改造

位於鐵路內灣支線竹東車站旁的竹東動漫園區，前年底因原承攬營運的業者停業解約封館閒置，被批評是「蚊子館」，縣府原民處爭取轉型為原住民產業展銷中心，獲原民會補助，今年初開始辦理規劃設計。

縣府表示，起初只打算向中央爭取二千萬元改善設施，轉型為適合常態性經營市集的展銷中心，沒想到原民會同意今、明兩年補助三千六百二十萬元打造原住民產業展銷中心。

將融入客家特色及觀光資訊

縣府表示，竹東鎮是尖石、五峰原住民農友運銷農特產的主要集散地，新竹縣溪南旅遊服務中心也設在竹東車站旁，因此產銷中心除規劃販售原住民農特產，也會融入竹東鎮客家文化特色及尖石、五峰觀光導覽資訊。

地方人士說，竹東動漫園區原為台鐵倉庫，斥資三千六百八十萬元整建後委外經營，二○一五年底開幕，一度成為地方觀光亮點，但後續經營不善，業者不堪虧損停業封館。

此外，新竹縣政府近期將核發旅館、民宿安心認證標章，供旅客識別，安心入住。業者必須落實環境衛生安全，經審查通過才可獲得認證。「安心旅宿」標章將由新竹縣旅館商業同業公會及新竹縣民宿協會受理旅宿業者協助辦理認證作業。

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