關西不動明王加持 周邊景點邀來玩

知名的東安古橋就在不動明王廟東南側，距離僅數百公尺。（記者黃美珠攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者黃美珠／關西報導〕武漢肺炎疫情發燒，出國旅遊風險高，新竹縣關西鎮拚在台觀光。鎮長劉德樑昨天與鎮代會主席詹玉珠會勘鎮內不動明王廟及周邊步道，希望串連古蹟區、藝術小鎮市集、牛欄河畔東安古橋與仙草博物館吸引遊客。

建國道三號意外多 地方修廟

劉德樑、詹玉珠說，不動明王菩薩源自日本佛教，是大日如來的憤怒化像。當年開闢國道三號時，因在關西連續興建兩座超高架路段，相傳因此斬斷關西龍脈，工安意外頻傳，造成不少死傷。地方為求安寧，因此在北斗里修廟鎮山，供奉日人所膜拜、起自藏傳佛教專門降妖伏魔的不動明王菩薩。

最近信眾古宗翰、古慶瑀父子處理神像上方的蜂巢，以免驚擾香客，古慶瑀意外拍到「不動明王」顯靈眨眼影片，傳開後引起嘖嘖稱奇。

位在制高點 可遠眺台三線

劉德樑說，不論顯像真假，這座不動明王廟位在關西市區制高點，晴天時可飽覽關西美景，遠眺浪漫台三線，甚至看得到橫山樂善堂的白色觀音。

從明德路步行登廟，沿著「之」字型步道數百公尺就可到達，從廟往北可通仙草博物館，往南可進入太和宮所在的古蹟區；東安古橋則在東南側，往西可達關西天主堂，離塵卻不離城。

劉德樑允先清理周邊環境

詹玉珠說，不動明王廟周邊缺乏整頓，必須重新綠美化；劉德樑允諾，短期會先清理周邊環境，長期將向客委會爭取補助，把前述步道完整串連且做好相關防護措施，為關西的觀光旅遊再添魅力亮點。

關西「不動明王」近來被信眾用手機錄到眨眼影像，顯靈說法傳開，引發各界嘖嘖稱奇。（記者黃美珠攝）

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