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首頁　>　新竹縣

停課不停學 竹縣推「米立雲」線上教學

新竹市長林智堅（右）昨天到巨城購物中心美食街，了解業者的防疫作為。（記者洪美秀攝）

新竹市長林智堅（右）昨天到巨城購物中心美食街，了解業者的防疫作為。（記者洪美秀攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕為因應中小學生因武漢肺炎須配合居家檢疫或居家隔離，新竹縣政府教育處利用新竹縣教網中心研發的「米立雲」線上教學雲端平台，讓縣內教師在平台開課提供「同步」和「非同步」的學習方式，讓學生停課不停學。縣長楊文科及多名縣議員昨早會同教育處長楊郡慈加入課程，參與體驗。

新竹縣教網中心老師辛文義簡報說，這個線上教學平台分成「米立雲遊學」、「米立雲直播教學體驗」兩大區塊，後者提供師生在線「同步學習」，可以雙向影音、多人共筆電子白板、簡報講義上傳、即時問卷投票、分組視訊討論、共享筆記以及自動錄影等做即時互動。

前者則提供師生做「非同步學習」，老師可在「米立雲遊學」把上課的錄影檔放入，給無法到校上課的孩子在家學習，在校生課後也能在家複習。另外，老師還可把相關的評量測驗置入或開設討論區，以此檢視學生的學習成效，未來甚至可以擴充，提供跨校選修課程。

業者捐五千瓶洗手乳送竹縣學校

另外，「淘寶台灣」號召橘子工坊、美琪、雅克靈等業者與新竹物流合作，昨天捐五千瓶、市價約六十萬元的抗菌洗手乳給新竹縣一二四所公立高中及公私立國中、小學使用。另配合防疫，明新科大宣布原預定本月底登場的校園徵才活動取消，九十家企業主改在線上公告職缺直接徵才。

新竹縣長楊文科（背對鏡頭左）昨早與多名縣議員共同體驗「米立雲」線上直播教學。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（背對鏡頭左）昨早與多名縣議員共同體驗「米立雲」線上直播教學。（記者黃美珠攝）

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