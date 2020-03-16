竹縣確診破零 指揮中心︰境外移入依居住地歸戶

全國嚴重特殊傳染性肺炎病例地理分佈圖表中，新竹縣的病例數從０變成1，新竹縣政府衛生局對此表示，將依傳染病個案管理歸戶原則，要求更正資料。 （擷取傳染病統計查詢系統網站）

2020-03-16 05:30:00

縣府︰非新竹縣民 要求更正

〔記者蔡孟尚、吳欣恬／綜合報導 〕中央流行疫情指揮中心前天公布新增三例武漢肺炎境外移入確診案例後，衛福部疾病管制署「傳染病統計資料查詢系統」網站上的全國病例地理分布圖表，新竹縣病例數從○變成一；新竹縣政府衛生局昨天對此聲明，這個病例是「境外移入個案」且「非新竹縣民」，將依傳染病個案管理歸戶原則，要求更正資料。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，境外移入的確診個案都會依居住地歸戶在各縣市，但都有明確區分境外移入和本土病例。

縣府衛生局表示，這個病例因公出差歐洲國家，返國時就全程戴口罩，並由專人載送至個案選擇單人的空間自主健康管理場所，落實自主健康管理及隔離措施，十一日出現咳嗽有痰、喉嚨痛等症狀，當天晚間就醫後採檢通報，且遵守隔離規定沒有外出，十三日確診，收治負壓隔離病房，初步掌握縣內接觸者共二人，已請這二人居家隔離管理中，民眾不必恐慌。

中央流行疫情指揮中心前天公布新增的這三例武漢肺炎確診病例均有歐洲旅遊史，分別是一名三十多歲荷蘭籍的荷蘭航空男副機師及二名北部三十多歲的本國籍男性，其中一人到法國滑雪，另一人到德國出差，對比新竹縣政府衛生局聲明，新竹縣的這名病例就是被中央疫情指揮中心編號為第五十三例的確診個案。

相關消息傳出後，在新竹地區的社群網站引發熱烈討論，縣府衛生局表示，中央流行疫情指揮中心已嚴正呼籲，民眾勿於社群軟體發布武漢肺炎相關訊息，以免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法