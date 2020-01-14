首屆金竹獎 2道路工程獲特優

新竹縣竹北市光明六路人行環境改善工程，獲首屆「金竹獎」特優。（新竹縣政府提供）

2020-01-14 05:30:00

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府表示，比照行政院公共工程委員會「金質獎」評選優良公共工程，在縣內首度舉辦的「金竹獎」選拔結果出爐，「北二高交流道聯絡道路竹四十三線工程」榮獲土木水利工程類特優，「竹北市縣華停車場周邊及光明六路人行環境改善工程」榮獲設施及其他工程類特優。

新竹縣長楊文科說，舉辦金竹獎可推動優質公共建設之理念，健全新竹縣整體營建環境，並提升工程管理技術，進而提升公共工程品質管理與效率，促進廠商良性競爭，為獎勵得獎廠商，特優廠商在一年內、優等在半年內，可享有參與限制性招標採購、公開評選採購加分參考，參加新竹縣各機關辦理工程招標的押標金、履約保證金、保固保證金得減收五十％等獎勵。

新竹縣政府表示，竹北市縣華停車場周邊及光明六路人行環境改善工程獲獎原因包括調整人行道寬度、增加綠帶及設施帶，將原先凌亂佔據人行道之各類變電箱、標誌牌統一收納並增加無障礙斜坡道，另外充分利用綠色材料，採用耐久性佳環保的高壓混凝土再生材料磚，防滑效果佳、排水良好，在民眾使用頻繁的人行道，採施工容易、工期短之彩色壓花地坪鋪面，同時解決店家高低不齊的洩水坡度問題。

縣政府也表示，鄉道竹四十三線工程得獎原因是以石椅、體健設施串連寶山國中、圖書館及生態公園，展現學習生活化兼休閒化的人本思維，牆面的花草、動植物圖樣，也配合在地特色；在施工品質方面，各項工程完成面與既有設施銜接完善，所有線形平面平整美觀。而人行道鋪面平整，洩水坡度良好，排列組合多樣，圍牆貼面點綴石質、陶質裝飾材料，更增加視覺活潑趣味性。

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