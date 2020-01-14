竹東台泥舊廠 變身特色公園

新竹縣竹東鎮台泥舊廠區特色公園綠美化工程已經完工，兒童遊憩設施採用共融式設計，預計二十一日舉辦啟用典禮後開放。（新竹縣政府提供）

2020-01-14 05:30:00

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府爭取到前瞻基礎建設計畫補助，斥資四千九百萬元辦理竹東鎮台泥舊廠區特色公園綠美化工程，近期完工，訂於二十一日舉辦啟用典禮並開放，這個有多項大型兒童遊戲設施的公園，預計將成為當地新興的兒童遊憩景點。

新竹縣政府農業處表示，竹東鎮台泥舊廠區特色公園綠美化工程獲得行政院客委會補助四千一百多萬元、縣府自籌七百九十五萬元，去年三月開工，利用台泥舊廠區特色公園基地，以「文化」、「藝術」、「花廊」、「地景」、「運動」、「休閒」與「廣場」七大主題作為發展定位，工程內容包含建置藝術花廊、地景藝術、鋪面及排水工程、遊具工程、景觀及植栽工程。

農業處表示，特色公園的基地面積一點八公頃，綠覆面積高達六成，其中兒童遊憩設施揚棄過去公園常見的罐頭式遊具，而是採用共融式設計的大型設施，讓孩子可以在公園盡情訓練手眼協調及培養學童專注力，甚至將台泥留下來的舊涵管改造為可供孩子玩耍的設施，也有了小小孩喜愛的沙坑、溜滑梯。

農業處表示，地方對這個公園期待已久，日前完成公園相關的水電設施後，預計二十一日舉辦啟用典禮，且當天就對外開放讓大家來玩，由於這個公園是客委會浪漫台三線補助計畫中第一個開工的工程，預計將來不但會吸引竹東本地的親子來玩，更有可能成為浪漫台三線上的新遊憩亮點。

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