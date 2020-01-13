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首頁　>　新竹縣

《新竹》前進國會 林思銘、林為洲推五支箭

新竹縣議員林思銘（中）順利當選第二選區立委，昨早自竹北總部展開車隊掃街謝票，他允諾未來將力推園區三期、客家音樂村等建設。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣議員林思銘（中）順利當選第二選區立委，昨早自竹北總部展開車隊掃街謝票，他允諾未來將力推園區三期、客家音樂村等建設。 （記者廖雪茹攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕國民黨包下新竹縣兩席立委的林思銘、林為洲，昨天分別車隊謝票；除再三感謝鄉親的支持，兩人皆表示，前進國會後，將配合縣長施政，積極協助推動「五支箭」政策，為縣民爭取更多建設和福利。

林思銘︰爭取竹科三期

新竹縣已任五屆議員的林思銘，順利當選第二選區立委，昨早九點許自竹北總部展開車隊謝票，他表示，過去新竹縣只有一席立委，新竹縣尤其是溪南地區，中央關愛眼神不多；今後，他要承擔起責任，未來協助向中央爭取經費，比如已延宕多年的新竹科學園三期計畫。另竹東國民運動中心、新竹縣焚化爐、以及被客委會擱置經費的竹東客家音樂村，未來他也會全力推動，並配合中央續推浪漫台三線計畫。

林為洲︰推動AI智慧園區

連任成功的立委林為洲表示，國道中山高增設湖口交流道、台一線替代道路、莊敬南北路交通改善等多項交通建設待推動，他也將持續督促五楊高架橋延伸至苗栗頭份，不淪為選舉口號。

另外，他也會全力推動AI智慧園區、台灣知識經濟旗鑑園區、竹科三期計畫「三支大箭」以及焚化爐和生命禮儀園區「二支小箭」等五件地方重大建設。

竹市鄭正鈐關心兩岸問題

國民黨新竹市新科立法委員鄭正鈐昨天車隊掃街謝票，感恩鄉親鼓勵支持，他上午先出席桃園市長鄭文燦主持的港澳之友協會，舉辦大選之後兩岸新情勢研討會。他說此次大選，香港成為影響台灣選舉的重要因素，未來台灣要如何去走？他評估新政府迴避不了兩岸關係，期許新的執政團隊能好好處理兩岸問題。

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