竹縣蔡賴小輸韓張 不到2千票

國民黨新竹縣立委第一選區候選人林為洲爭取連任成功。（記者廖雪茹攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者廖雪茹、蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣總統、副總統選舉得票數，蔡賴配拿到十五萬二千三百八十票，僅小輸韓張配的十五萬四千二百二十四票，在藍大於綠的艱困選區相當不容易；宋余配得票數為一萬八千四百三十五票。

投入選戰僅3個月 周江杰成績不俗

立委選舉方面，第一選區投票率七十四點三六％，由爭取連任的國民黨林為洲以四十九點八七％得票率勝出；民進黨周江杰投入選戰僅三個月，以三十六點九三％得票率敗選，堪稱雖敗猶榮！

林為洲共拿下七萬四千零八十七票，周江杰獲五萬四千八百六十二票，林僅在竹北市微輸周二十九票，其他都贏，其中湖口和新豐兩大票倉贏近一萬兩千票。

第一選區其他候選人得票率合計十三點二％，其中國會政黨聯盟吳旭智拿到九千六百二十三票、綠黨余筱菁七千一百四十二票、無黨籍傅家賢一千六百五十五票、無黨籍劉復嵐一千一百七十六票。

新竹縣立委第二選區七搶一，投票率七十六點五一％，由國民黨林思銘以五萬八千五百七十五票當選。

民進黨鄭朝方獲五萬六千零七十五票、國會政黨聯盟邱靖雅二萬二千九百六十四票、台灣民眾黨林碩彥一萬七千九百零二票、綠黨陳冠宇四千一百二十一票、台灣基進劉士睿一千二百四十五票、無黨籍黃秀龍一千零七十二票。

鄭朝方雖敗選 竹北東區卻奪最高票

鄭朝方雖然以二千五百票的些微差距落敗，但他在第二選區的最大票倉竹北市東區拿下最高票二萬七千三百五十七票。

第二選區除了竹北市東區十九個里外，還有竹東、橫山、寶山、北埔、峨眉、五峰等六個鄉鎮，林思銘除了五峰鄉外，在其他五個鄉鎮都拿下最高票，顯示國民黨綿密的組織系統動員成功，發揮「鄉村包圍都會」的戰略突圍獲勝。

國民黨新竹縣立委第二選區候選人林思銘昨晚得知勝選後，在國民黨新竹縣黨部發表當選感言。（記者蔡孟尚攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法