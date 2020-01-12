竹縣首度擁兩席 藍軍全包

2020-01-12 05:30:00

記者黃美珠／特稿

新竹縣十二年來在國會首度擁有兩個席次，吸引七個政黨、十三人投入爭逐後，結果大爆冷門，兩席全被國民黨捧去！

第一選區不但由國民黨林為洲保住，就連第二選區也跌破眾人眼鏡，由國民黨林思銘以兩千五百票扳倒聲勢一路看好的民進黨鄭朝方。

至於堪稱縣內最大第三勢力的國會政黨聯盟表現不如預期，反倒是「阿北」柯文哲所領軍的台灣民眾黨在第二選區表現不俗，但終歸新竹縣依舊是國民黨的鐵票區、民進黨的艱困選區。

林為洲聲勢一路領先獲勝

一般認為國民黨能在新竹縣大獲全勝，除了大環境來看，這裡本來就是藍營天下，縣長楊文科、議長張鎮榮全力輔選，身兼國民黨新竹縣黨部主委的副縣長陳見賢更是嫻熟操兵外，預期可能嚴重搶食泛藍票源的國會政黨聯盟並沒有發揮實際影響力，而總統大選發揮另類「母雞帶小雞」效應脫不了關係！

因為總統選情緊繃，使得這次新竹縣立委選舉從傳統多被派系、宗親把持的狀況，脫胎換骨變成政黨對決的態勢。

昨天平均高達七成四以上的投票率，比上次總統大選近六成六還高出甚多，這意味著小英總統對年輕人催票成功，紛紛返鄉投票相挺，但也間接喚起藍軍的憂患意識，全面動員應戰。

從個人因素分析，第一選區的林為洲面對起步雖晚卻來勢洶洶的民進黨周江杰與可能分食票源的國會政黨聯盟吳旭智，祭出「正藍旗」。

他在選舉公報上幾乎完全割捨曾在綠營的過往，不提他曾是綠委、民進黨新竹縣黨部主委等重要經歷，只留下曾是國民黨新竹縣黨部主委並擔任過國民黨立院黨團書記長職務等，獲得韓粉們全力相挺，聲勢一路穩定領先到最後。

林思銘律師 標榜專業終出線

林思銘同樣有韓粉加持，又有在新竹縣溪南地區仍具魅力的前總統馬英九，連續兩度陪他掃街，他本身也勤於車掃，加上曾當五任縣議員，基層有一定實力，以專業律師身分喊出「立法的事讓專業的來」，對年輕、中間選民頗具說服力，最後更在組織戰全面加強下，終力克聲勢和知名度都比他強的鄭朝方。

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