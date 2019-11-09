「甜甜有好柿」 今尖石登場

新竹縣尖石鄉今天舉辦「甜甜有好柿」活動促銷甜柿。（尖石鄉公所提供）

2019-11-09 05:30:00

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉甜柿進入盛產期，鄉公所為協助農民促銷，今天在梅花國小舉辦「甜甜有好柿」展售活動，白天有農民市集、晚上有「狂歡在部落」音樂會。

尖石鄉甜柿種植面積約六十七公頃，分布在梅花村、新樂村、義興村，其中以梅花村最多，香脆可口、清爽甘甜，四到五月間降雨雖造成普遍著果不良，減產許多，但品質優良。

尖石鄉長曾國大說，促銷系列活動從今天上午八點到晚間九點舉行，有農特產品展售、在地農民市集、原鄉團體及歌手演出、狂歡在部落音樂會並安排甜柿採果、傳統技藝體驗的「部落旅行趣」，參加民眾將由導覽員解說，走訪青蛙石天空步道園區，體會尖石山林及文化之美。

此外，新竹縣耕讀生活趣壓軸活動「秋收‧狂饗曲」，今天也將在新瓦屋水稻生態教育園區開趴，下午三點半的草地劇場《有閒來~寮》，以環境劇場方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，另有十三好市集、青農市集。

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