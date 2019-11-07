打工仔檢測橋樑 新竹縣工務處︰專業無庸置疑

新竹縣政府工務處表示，未來外包檢測橋樑會要求檢測員必須有訓練結業證明。圖為跟台六十八、東西向快速公路相交的竹林大橋。（記者黃美珠攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕應交專業檢測者執行的橋樑檢測重任，新竹縣有沒有可能碰上只是打工大學生虛應故事？時代力量縣議員連郁婷昨天驚爆新竹縣去年委外執行檢測橋樑的承商，就是這次南方澳斷橋的檢測團隊，她質疑該團隊黃姓檢測員跟北部某私立大學土木系學生同名同姓，再加上檢測單位（QC）跟監審單位（QA）的照片幾乎都一模一樣，她因此生出前述質疑，要求縣府工務處說清楚、講明白。

縣府工務處表示，他們也是根據報載才獲悉，上個月初斷裂的南方澳大橋在二○一五年間承包檢測的單位是去年新竹縣的承商。但深入了解也發現，當年該團隊因為南方澳大橋的維管權責問題，並未實際進場檢測。而該團隊近年也只有去年有包到新竹縣的檢測工作。

前述檢測團隊當中，署名檢測的黃姓檢測員，去年確實還只是大四學生，但他不僅有縣府橋樑檢測教育訓練的結業證明，且早在二○一七年以前就擁有交通部運研所十五小時的參訓證明，去年八月回訓再取得六小時的結業證明，專業無庸置疑。

工務處直言，QC跟QA兩者關係猶如執行檢測者和稽核檢測者。QA單位監審的作法有：類似書面審查的「系統查證」，跟到場執行的「現場查證」兩種。系統查證因直接使用檢測者的照片，自然一樣。現場查證的作法也應從相同角度拍攝才能確認問題，所以照片也會很雷同。

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