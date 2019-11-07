彩虹愛家教材惹議 竹縣教處︰將重新檢視內容

時代力量新竹縣議員連郁婷為了釐清彩虹愛家協會的教材爭議，自費買了一套研究，結果發現裡面充斥不少宗教性詞彙，一些科普知識也存有不少謬誤。（記者黃美珠攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕彩虹愛家協會教材爭議又起，時代力量新竹縣議員連郁婷昨天總質詢時條列多處教材內充滿宗教性用詞、或科普常識謬誤處，質疑縣府教育處自我設限只做行政督導，未積極介入把關、釐清，導致很多家長憂慮日深。

連郁婷質疑充斥宗教用語 科普多謬誤

連郁婷說，她從自購的彩媽教材中發現，裡面有很多宗教性字眼，不僅有馬太福音出現，還不斷有「信望愛」、「造物者」等信仰用詞，且把當年南非武官未遭陳進興殺害歸因於他有信仰、有禱告，這些都違反了宗教中立原則。此外教材內還有一些錯誤像介紹人類骨頭中間是中空蜂窩組織的說法，她請教獸醫後發現這是小鳥骨頭的構造，人類的是實心！ 教材內還寫溫室氣體有六種，其實還有個「三氟化碳」，全部應有七種才對。

教處要求19校取得授權 於必要時公開

縣府教育處處長劉明超允諾近期將收集十九校有用協會教材教學的內容，將會同連郁婷重新檢視。另發文要各公私立國中小，對協同教學的校外教材依著作權法取得授權於必要時公開，對不願授權者立刻終止雙方的合作。

彩媽議員支持事前審查 老師隨班協調

縣議員鄭昱芸本身就是彩虹媽媽成員。她喊冤說，外界質疑彩媽藉入校當志工暗地傳教等行為，在她和絕大多數的彩媽身上都沒有發生過！他們只是群想陪孩子們一起長大的說故事志工而已，她從不曾自我定位在「協同教學」上，「我只是個說故事、陪小孩成長的媽媽」，所說的內容也都是經過學校課發會審核通過的，沒有踰越。

劉明超說，全縣一百多所中小學現有十九校有彩媽入校，依教育部規定，校外人士入校協同教學所採教材，須先經各校課程發展委員會審查才能講授。課發會審查的原則是教材內容不得有政治、宗教信仰及商業或其他利益衝突性質，如果有，就要立刻停止開課。另涉及性別平等教育課程與教材的，除需通過課發會，也需經學校性平會審核通過才行。教育處已發文全縣各公私立國中小，要求依法取得校外入班教學教材的授權，於必要時得以公開，對於拒絕授權者則請校方立刻終止雙方合作關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法