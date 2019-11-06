北埔五指山灶下生活節 週六來食福

北埔鄉公所9日將舉辦灶下生活節，現場有「小廚神獻藝美食」邀民眾試吃。（北埔鄉公所提供）

2019-11-06 05:30:00

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所九日將在宗教勝地五指山舉辦「灶下生活節」，邀請東泰高中的餐飲科學生烹煮佳餚向神明灶君爺獻藝，山上的灶君堂、玉皇宮等信仰中心也將準備麻糬、甜湯等客家點心，邀請遊客食福。

北埔鄉公所表示，北埔五指山宮廟群聚，地靈人傑，更有全台唯一供奉灶神的廟宇—灶君堂，今年特地在灶君堂和玉皇宮前廣場舉辦以「食」和「灶君」為主題的灶下生活節，結合東泰高中的「小廚神」獻藝，現場有同款菜餚試吃，「小廚神獻藝試吃券」九日上午在會場服務台開放領取，限額五百份。

鄉公所表示，當天也結合當地宮廟的食福活動，在灶君堂、玉皇宮的餐廳，上午九點提供食福麻糬，中午十二點提供食福粥、米粉、甜湯點心，上午十點到下午三點在會場的咖啡攤車有限額三百份的「灶君爺咖啡」要請大家喝，歡迎民眾到場品嚐。

鄉公所強調，當天同時舉辦的「挑戰五指山登頂之旅」須事先報名，「食在好玩DIY」親子活動事先或現場報名均可，民眾可上BeClass線上報名表搜尋相關標題登入後報名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法