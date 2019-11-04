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焢窯吃美食 竹東地瓜節邀報名

新竹縣竹東地區農會表示，將於十二月七日、八日舉辦竹東地瓜節活動，邀請民眾到田裡焢窯。（圖由竹東地區農會提供）

新竹縣竹東地區農會表示，將於十二月七日、八日舉辦竹東地瓜節活動，邀請民眾到田裡焢窯。（圖由竹東地區農會提供）

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東地區農會十二月七日、八日將舉辦竹東地瓜節活動，邀請民眾焢窯、挖地瓜、採地瓜葉、拔蘿蔔、吃客家美食，體驗農村樂趣，報名可上竹東地區農會網站下載報名表或電洽：03-5963131轉133徐小姐。

竹東地區農會表示，十二月七日的活動分為食農焢窯體驗組和稻田餐桌組，食農焢窯體驗組十人為一組、每組一千六百元，農會提供甘藷、柑橘各十台斤、園遊券三百元和窯土、柴火：稻田餐桌組每十人一桌、每桌三千八百元，菜色包括白斬雞、客家湯圓、馬告清蒸魚、筍絲圓蹄、紅糟鴨、客家小炒、芥仁香菇、酸菜金針排骨湯、蒜茸草蝦、香菇白菜滷、地瓜藷條、四神豬腳甜湯等和關西仙草茶、東方美人茶各一瓶。

農會表示，十二月七日、八日兩天有在地農特產品展售市集及小吃攤位，另安排親子田間拔地瓜、採地瓜葉、拔蘿蔔等農村樂趣體驗活動，可現場報名。

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