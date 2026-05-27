竹縣啟動AI元年 即時預警打造智慧守護之眼、同步全民廣徵創意

新竹縣政府今天啟動「智慧創新沙盒」，期許透過計畫體現「全民許願、專業實踐」的開放政府精神。（記者廖雪茹攝）

近年發生多起緊急公安事件，新竹縣政府率先導入前瞻AI預警技術，縣長楊文科今天宣布啟動「新竹縣AI元年－智慧守護之眼＆智慧創新沙盒」兩大計畫，打破傳統安全監控系統「被動記錄、事後調閱」的既有框架，將公共安全防護機制轉向「即時偵測、主動提示」的新典範。

縣府今在竹北喜來登大飯店舉辦啟動記者會，楊文科表示，隨著生成式AI與大數據技術快速發展，政府治理思維也須與時俱進。近年發生多起緊急公安事件，「智慧守護之眼」可透過監視器、系統分析及時預防與處置，運用人工智慧將「事後應變」轉型為「即時預警」。而「智慧創新沙盒」則是公開請鄉親將各自專業化為可執行的實務，用於公部門服務，使城市治理及行政工作，更貼近縣民需求。

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數位發展處長劉奕帆說明，計畫引進最新一代「視覺語言模型（VLM）」技術。相較於傳統僅能辨識單一物件的技術，VLM的核心優勢在於能「深入理解畫面脈絡並精準研判行為模式」，可大幅降低環境干擾帶來的誤判率。未來系統偵測到異常事件時，將扮演關鍵的協調與輔助角色，於第一時間主動提示權責單位，有效縮短黃金應變時間。

該計畫分成3個階段，本月啟動首波建置，第一階段以新竹縣政府周邊區域為示範樞紐；預計11月邁入第二階段，規劃將試辦場域逐步延伸至公共托育中心、幼兒園、重要路口及公園。劉奕帆表示，首波建置已取得系統程式著作權，這不僅可打破技術壁壘，也可降低未來多元場域開發與建置的成本。

同步登場的「智慧創新沙盒」則體現「全民許願、專業實踐」的開放政府精神。此計畫建構政府、民間與產學三方協作的創新平台，透過「全民出題、專業解題」機制，聚焦「智慧交通」、「健康照護」、「環境永續」、「智慧服務」及「跨域創新」5大主題，廣徵社會大眾對未來AI生活的創意構想。

活動分為兩階段，第一階段為「點子海選」將於6月底開跑，廣邀全國民眾創新提案，同步全民網路票選，並祭出包含智慧型手機、穿戴裝置等大獎。第二階段「專業解題」分為學生組、企業與新創組及社會組，將海選階段的優秀創意轉化為具體可行的解決方案，總獎金36萬元，期盼透過實質的提案孵育與跨域合作，支持青年及民間創新團隊將好點子真正落地實踐。

新竹縣「智慧創新沙盒」公開向全民徵件，並分兩階段祭出豐厚獎品和獎金。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（中）率縣府團隊啟動新竹縣AI元年，宣告智慧守護之眼與智慧創新沙盒雙箭齊發。 （記者廖雪茹攝）

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