竹縣新湖國小青少年發明展摘金 7月進軍世界賽

新竹縣新湖國小今年7月將代表台灣進軍世界青少年發明展的世界賽。（記者黃美珠攝）

新竹縣新湖國小、十興國小、東興國中以及私立康乃薾中小學4校、7隊，參加「2026 IEYI 世界青少年發明展臺灣選拔賽」，憑藉著紮實的科技素養與跨領域解決問題能力，捧回1面金牌、2面銀牌以及4項佳作，其中榮獲金牌的新湖國小不僅7月將代表台灣晉級世界賽，這次也同時捧回1面銀牌和2項佳作，成績斐然。

縣府教育局長蔡淑貞說，榮獲全國金牌的新湖國小團隊，研發主題投入社會照護領域，以《多功能穿衣物輔助器》為題發揮創意，兼具高度實用性與生活美學。發想出於為了讓長輩和孕婦等「不便彎腰族」可以順利地穿褲子和襪子。

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十興國小則以便利生活為出發點設計《待辦事項記錄器》，而新湖國小團隊則再以《花開富貴！花瓣智能水壺》又捧回一面銀牌。

此外，新竹縣在佳作獎也有斬獲。其中新湖國小又分以《自動脫襪器》、《多功能水壺》在便利生活與休閒教育上提出妙解；私立康乃薾國民中小學用《藥丸扭蛋機》展現新的社會照護思維；東興國中用《夜貓子該睡了~睡前刷牙提醒器》，把健康好習慣融入趣味生活發明中。

新竹縣新湖國小等4所中小學、7支隊伍，這次在世界青少年發明展全國賽中，捧回1金、2銀、4佳作。（記者黃美珠攝）

新竹縣新湖國小等4所中小學、7支隊伍，這次在世界青少年發明展全國賽中，捧回1金、2銀、4佳作。（記者黃美珠攝）

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