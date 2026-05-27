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    首頁 > 新竹縣

    竹北老里長何應煌、何祥銨父子捐126萬 助學弱勢中小學生

    2026/05/27 06:48 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市福德里的前任老里長何應煌（右3），跟兒子何祥銨（左2）合捐126萬，幫助新竹縣弱勢中小學生安心上學。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市福德里的前任老里長何應煌（右3），跟兒子何祥銨（左2）合捐126萬，幫助新竹縣弱勢中小學生安心上學。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市福德里前里長何應煌、鍾金桂夫婦熱心公益素為人知，這個DNA也「複製」到兒子何祥銨、孫女何采璇身上，一家3代行善將近30年。最近何應煌夫婦又攜手兒子何祥銨，捐贈126萬給縣府，以嘉惠全縣252名弱勢學童，縣長楊文科受贈也回頒感謝狀，向何家祖孫3代的善行致敬。

    楊文科說，何應煌已經高齡90歲了，迄今仍關懷弱勢，影響所及，其子何祥銨事業有成後也見賢思齊，就連孫女何采璇長大了，也在這樣的身教下，經常挺身做公益，以致何氏家族對地方的關懷已經長達近30年。

    縣府教育局長蔡淑貞說，何祥銨關注弱勢孩童的教育和溫飽，過去就曾跟女兒何采璇聯手捐出50萬力挺新竹縣弱勢學童的「陽光愛心早餐」。何家祖孫也曾多次把上萬台斤的白米送到偏鄉部落、社福機構或是縣府物資銀行，幫忙政府挺弱勢家庭。

    何祥銨也是現任新竹縣慈善愛心公德會理事長，長期出錢出力投入公益。這次再跟父親何應煌合力捐贈126萬，就是希望能讓全縣252名弱勢的中小學生，可以因此安心學習、穩定成長。

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