挺獨臂「虎克船長」防疫檸檬茶 新竹郵局推端午青農好物

挺獨臂青農「虎克船長」防疫檸檬茶，新竹郵局與中華郵政董事長王國材都推詹翔欽的檸檬茶包。（詹翔欽提供）

挺獨臂青農「虎克船長」詹翔欽的防疫檸檬茶，新竹郵局與中華郵政董事長王國材共推青農好物。詹翔欽分享，前幾年的疫情期間，因有郵局的支持，讓防疫關懷包的檸檬茶能陪伴許多人成功防疫，加上過去曾遇詐騙集團仿冒賣假貨，新竹郵局也透過郵局正規、安全的物流通路與平台，保障消費者的權益，更提醒消費者免於受騙上當。

詹翔欽說，防疫檸檬茶的宅配服務加入郵局的「郵購電商」網路平台後以及使用「i郵購」後，業績成長不少，更開拓不少新客源。也因郵局支持像他這樣的青農，讓品牌檸檬茶在市場打開知名度，也因有郵局的好物推薦，讓他與青農團隊有機會面對面向消費者介紹在地優質農產品。

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新竹郵局局長沈佛龍與中華郵政董事長王國材也到新竹鼓勵在地青農，郵局希望將i郵購上的優質商家，透過在郵局門市的設攤服務，讓客戶更認識在地優質青農，也透過青農的介紹，帶領郵局客戶更加認識友善農業及臺灣農業的轉型與用心。隨著端午佳節將至，郵局也迎來了節慶包裹與訂單的高峰期。民眾可利用「i郵購」平台下訂招牌檸檬茶，而端午節吃粽子，正好搭配清爽解膩的檸檬茶，鼓勵民眾吃粽子解油膩，可郵購在地青農的檸檬茶包，支持在地青農。

挺獨臂青農「虎克船長」防疫檸檬茶，新竹郵局與中華郵政董事長王國材都推詹翔欽的檸檬茶包。（詹翔欽提供）

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