高鐵新竹站周邊機車亂停 鄭朝方出招擴充322格機車位

高鐵新竹站周邊機車停車位難求，很多人會硬塞成「一團」，最後誰也出不去。（記者黃美珠攝）

高鐵新竹站周邊機車位一位難求，有些便佔用人行道、或把車塞在出車道上。新竹縣竹北市長鄭朝方認為這樣有礙竹北市容，所以邀請縣府等權責或相關單位、里長共同會勘，還「越俎代庖」，以「汽車讓格機車」，配套「汽車轉停」周邊3公有停車場法，增設出了322格機車車位，想要解決前述亂象。

鄭朝方說，高鐵新竹站是新竹科技城的重要門戶，旅運量高居全線第5名，尖峰時段的通勤吞吐量更衝上全線第3高。然而，站外卻長期因機車格嚴重不足，導致車輛擠佔人行道、硬塞出車道等，用路人寸步難行，也影響旅客對竹北的第一印象。

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為此，他多次在不同時段到場觀察且跟民眾交流，了解實際使用意見後，發現鄰近高鐵新竹站、水圳公園的P5（高鐵停2）、停6停車場，使用率雖高，但還沒滿載；而使用率僅約3、4成的P1（高鐵停9）停車場，更有充足空間可容納汽車停放。所以他會同縣府等會勘後決定越俎代庖，用「滾動式空間互補」來翻轉，把周邊可替代的48格汽車格，統統改劃為機車格，一舉釋出322格機車停車位。

他說，這322格新增的機車停車位中，有260個收費格、54個免費格以及8個身障機車格，釋出路段在：復興2路與復興3路（宏匯工地旁）的路肩汽車格，以及水圳公園西北側、西南側旁。同步也因機車位的新增，讓原本受阻的人行道空間得以重新還給行人。

高鐵新竹站周邊機車停車位難求，有些騎士乾脆就紅線違停。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方重新規劃復興2路到3路、水圳公園西北和西南側停車空間，增設了322格機車位。（竹北市公所提供）

高鐵新竹站周邊最近新增了322格機車停車位。（竹北市公所提供）

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