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    首頁 > 新竹縣

    全國師生鄉土歌謠比賽 竹縣勇奪4項特優、7項優等

    2026/05/26 09:26 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣國中小師生在今年的全國師生鄉土歌謠比賽，一舉捧回4項特優、7項優等，今天由縣長楊文科公開表揚。（記者黃美珠攝）

    新竹縣國中小師生在今年的全國師生鄉土歌謠比賽，一舉捧回4項特優、7項優等，今天由縣長楊文科公開表揚。（記者黃美珠攝）

    114學年度全國師生鄉土歌謠比賽，新竹縣師生出賽11項，項目涵蓋台灣台語、台灣客語、台灣原住民族語言以及東南亞語言等類別，最後一舉捧回4項特優、7項優等，今天由縣長楊文科公開表揚。

    縣府教育局長蔡淑貞說，特優4校師生分是：尖石國中、新樂國小、興隆國小以及北埔國小。其中新樂國小「泰雅之聲」合唱團，是4個特優學校中唯一的教師組，他們在指導老師徐惟遠（Bsyal Makus）帶領下，創新編曲重新詮釋泰雅傳統歌謠《奇異夜晚》，融合現代合唱元素與部落文化特色，獲得評審高度肯定，所以捧回「台灣原住民族語言語系類教師團體組」特優。

    尖石國中學生則拿下「台灣原住民族語言語系類國中團體組」肯定，從語音發聲、情感詮釋到團隊默契都展現高度水準。興隆國小和北埔國小則各贏得「台灣台語系類及馬祖語國小團體組」、「台灣客語語系類國小團體組」特優。

    楊文科說，新竹縣長期透過課程教學、藝文展演以及競賽活動，致力保存本土語言及其文化，參賽學生能在全國舞臺上展現實力，就是彰顯前述推動有成。

    新竹縣另獲優等的6組（6校），分別是：台灣台語系類及馬祖語國中團體組特竹北國中。台灣原住民族語言語系類：高中職團體組國立陽明交大附中、國小團體組嘉興國小和桃山國小。台灣客語系類：國中團體組自強國中、國小團體組桃山國小。東南亞語系類：國小團體組光明國小。

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