熱血青春！竹市新科國中畢業攀樹季 聯手4校結最美果實

新竹市新科國中畢業攀樹季，帶領九年級畢業生自我挑戰。（新科國中提供）

又快到鳳凰花開的畢業季！新竹市新科國中九年級學生，用學校最熱血的傳統攀樹方式揮別青春！今年畢業生在校園內守護之木的見證下，手腳並用向頂端挑戰。當學生順利登頂、垂吊於翠綠的樹冠間時，專注的身影，就像樹梢上「纍纍的果實」，象徵歷經國中3年的淬鍊與耕耘。特別的是今年更聯手關東、龍山、科園及青草湖國小共同參與，將熱血傳統向下延伸。

新科國中校長林燕玲說，每年會考結束，攀樹體驗就是學校送給畢業生獨一無二的畢業禮物。活動結合學生平時在童軍課所學的繩結技巧，從裝備架設到安全確保，都由學生學以致用、自我挑戰。當孩子們突破極限攀上校園頂端時，還能以全然不同的「鳥瞰視角」，凝視這片陪伴自己3年的校園，回顧成長的點點滴滴。

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林燕玲說，新科國中作為教育部戶外教育種子學校，也將課程向下延伸，邀請關東、龍山、科園及青草湖國小共同參與，透過大樹下的汗水與笑聲，緊密聯繫在地情感。學生們看到大學長學姐完成攀樹，也在心中埋下挑戰的種子，期待未來也能攀高高，自我挑戰。

林燕玲表示，學校除有傳統的攀樹畢業季核心校訂課程，國際雙語、戶外COOL及STEAM跨域等課程也吸引許多學校前來取經，學校更在112年度獲教育部教學卓越金質獎的最高肯定，113學年度更獲教育部閱讀磐石學校。就像攀樹核心課程，學校將持續帶領孩子挑戰自我突破的勇氣，勇敢邁向人生下個學習高峰。

新科國中今年更聯手4所國小參與，成了最美的畫面。（新科國中提供）

新科國中今年更聯手4所國小參與，成了最美的畫面。（新科國中提供）

新科國中今年更聯手4所國小參與，成了最美的畫面。（新科國中提供）

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