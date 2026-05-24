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    首頁 > 新竹縣

    民進黨新竹縣黨部主委蘇仁鑑新任 全國黨代表出現1票之差激戰

    2026/05/24 21:28 記者廖雪茹／新竹報導
    民進黨2年1次的黨職改選今天舉行，新竹縣黨部主委同額競爭，由新人、前竹東鎮長蘇仁鑑接任，全國黨代表因1票之差激戰一度僵持不下。（記者廖雪茹攝）

    民進黨2年1次的黨職改選今天舉行，新竹縣黨部主委同額競爭，由新人、前竹東鎮長蘇仁鑑接任，全國黨代表因1票之差激戰一度僵持不下。（記者廖雪茹攝）

    民進黨2年1次的黨職改選今天舉行，新竹縣黨部主委同額競爭，由新人、前竹東鎮長蘇仁鑑接任，全國黨代表因1票之差出現激戰，爭議長達5個小時後，於晚間10點半，才終於確定由范格菱、張俊源及蔡蕥鍹3人勝出，新竹縣黨代表則由蘇愛婷等29人當選。

    這次全國黨代表有4人角逐，開票結果，竹北市民代表范格菱和爭取連任的張俊源以前兩多票確定勝出，縣議員蔡蕥鍹與竹北市民代表陳禹同出現一票之差的激戰，當場重新驗票；由於雙方對其中的兩張票存有不同意見，一度僵持不下，期間一度判定是陳禹同勝出，但後來又翻盤，改採抽籤方式，最終改由蔡蕥鍹搶下第3席全國黨代表。

    蔡蕥鍹、陳禹同和范格菱3人這次都爭取黨提名參選第二選區竹北市東區議員；張俊源則是登記參選新豐鄉民代表。

    蘇仁鑑原為國民黨籍，曾任新竹縣議員、竹東鎮長。後來政黨屬性轉綠，2011年更接任新竹縣小英之友會總會長，多年來協助民進黨地方選舉輔選事務，為上屆民進黨全國黨代表。這次首度參選新竹縣黨部主委，在現任主委鄭朝方未爭取連任下，同額競選。

    蘇仁鑑表示，他爭取擔任黨部主委，最重要的是希望捍衛台灣的民主，提升綠營在新竹縣整體的戰鬥力，整合各方力量，讓年底地方選舉展現成果。

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