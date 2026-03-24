獨家》相隔2週 新竹縣再爆國中生持刀衝教室找同學「理論」

新竹縣再發生某國中學生在校園內持刀事件！示意圖，與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）

新竹縣某國中3月6日甫驚傳學生因起口角持刀衝進教室事件；沒想到，事隔2個星期，另所國中也發生1名男學生在校園內持刀！縣府教育局和校方今天表示，該學生是自備刀子，雙方並無過節，也未正面衝突或受傷，校方當天立即積極處置、進行校安通報及通知家長，持刀學生已由家長帶回管教1週，另名學生請假中。

新竹縣某國中3月6日驚傳有學生持刀衝進教室！經查，2名學生疑似起口角衝突，校方隔離彼此，但其中1名學生從健康中心拿走水果刀後，衝進教室想找對方理論，幸好被老師及時攔下未釀成傷亡。縣府教育局表示，目前涉事學生已達成和解，已請校方嚴格落實後續輔導作為，也將派員巡迴輔導，確保校園安全環境。

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有民眾投訴，新竹縣又有國中發生校園學生持刀，3月20日中午時間某國中學生在校園爆口角之後，從口袋拿出刀子示威，幸好路過老師立刻處理未造成受傷。並指「事發後學校試圖把事情壓下來，恐嚇老師、學生不要亂說話」。

該國中校長表示，經查，A學生從第三人口中得知，B學生曾提及他的名字，認為「他怎麼知道我？」，「疑似要耍帥」上週五便自備1把蝴蝶刀到學校，利用下課時間找上B學生「亮刀」，B學生當下後退、離開，雙方未正面衝突；但B學生受到驚嚇，上課時一時情緒激動哭泣，老師立即帶離教室安撫及輔導。

校方表示，當下學校立即啟動緊急處理措施，除進行校安通報，並通知雙方家長到校。A學生家長很驚訝孩子的行為，帶回管教1週；B學生則暫時請假在家。雙方家長未提告。學校於事發當日下午已進行全校輔導，提供諮詢管道以化解同儕恐慌。

教育局強調，校園安全不容妥協。針對後續處置，已指示學校安排專業輔導老師對涉事學生進行心理諮商，協助其建立情緒控管機制。要求校方加強校園衝突管理與法治教育課程。也呼籲大眾與媒體尊重未成年人隱私，避免轉發相關影像或個資，共同維護學生受教權與身心健康。

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