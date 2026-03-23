高山杜鵑花季下月登場 觀霧榛山步道也有「杜鵑花隧道」

榛山登山步道的台灣杜鵑即將在4月、5月盛開，屆時山友可穿梭在杜鵑花形成的隧道中。 （記者廖雪茹攝）

高山杜鵑花季下月登場！觀霧國家森林遊樂區內的榛山登山步道，自然生態豐富，且可提供遠眺壯闊的「聖稜線」，每年4月、5月台灣杜鵑盛開，屆時山友將可穿梭在杜鵑花形成的隧道中，是合歡山杜鵑花季之外，另一處觀賞高山杜鵑的好去處。

林業及自然保育署新竹分署表示，榛山登山步道目前有部分木護欄搖晃及部分腐朽、水泥基座不穩使木護欄搖晃等情形，經工作站巡查提報，由開口合約廠商進行維修中；觀景台目前拆除中，後續會進行景觀修枝打開視野，減少園區的固定設施。

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榛山步道位於大鹿林道西線，是1條環形的登山步道，長度約4.13公里，沿著馬達拉溪，從步道口到山頂觀景台海拔落差約290公尺，來回步行約2.5個小時。沿途可以看到許多台灣珍貴的原生針葉樹—香杉、台灣粗榧、台灣鐵杉、台灣二葉松和台灣杉等；天氣晴朗時站在觀景台上遠眺，壯闊的「聖稜線」就在眼前，大霸尖山綿延至雪山南峰之間的高聳險峻山稜線清晰可見。

除了觀景台360度的視野，深受山友喜愛的是，每年4月、5月，稜線上的各式杜鵑花盛開，如台灣杜鵑、玉山杜鵑等，花團錦簇，山友可穿梭在杜鵑花形成的隧道中，感受大自然佈置的美妙花園。

此外，榛山步道也是賞鳥的好去處，還可近距離觀察石壁上的硬頁岩和板岩地質，提供認識地形地質的戶外教室。

榛山步道的觀景台目前拆除中，新竹分署表示後續會進行景觀修枝打開視野，減少園區的固定設施。 （記者廖雪茹攝）

天氣晴朗時站在榛山步道的觀景台上遠眺，壯闊的「聖稜線」就在眼前，大霸尖山清晰可見。（記者廖雪茹攝）

榛山步道可近距離觀察石壁上的硬頁岩和板岩地質，提供認識地形地質的戶外教室。（記者廖雪茹攝）

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