徐欣瑩籲暫停初選、啟動排黑審查 國民黨：陳見賢符合初選參加資格

國民黨立委徐欣瑩以對手新竹縣副縣長陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽等理由，要求立即暫停初選。國民黨組發會表示，經查陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。（資料照）

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩，今日以對手新竹縣副縣長陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽等理由，要求立即暫停初選。國民黨組發會表示，經查陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。

組發會表示，《檢肅流氓條例》已於2009年於釋字第636號宣告違憲，國民黨黨章亦於2020年9月6日第20屆第4次全國代表大會通過第36條關於「黨員違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例......等罪，經法院第一審判處有罪者，應予以先行停止黨權處分，立即喪失參加黨內初選資格，並不得由本黨提名」之條文修正案。針對徐委員的陳訴，經查，陳見賢副縣長並無違反黨章，符合初選參加資格。

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近日有政治性粉專分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，直指陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力而引發熱議。陳見賢競辦則回應，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。

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