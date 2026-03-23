新埔長照社福產創共融園區胎死腹中 竹縣府曝有這些原因

新竹縣府直言，業者評估要把縣立新埔仁愛之家如圖的閒置建物拆除、重建，改造整個基地，至少要花費8億元。（記者黃美珠攝）

台灣已邁入「超高齡社會」，長照需求只會多不會少，但是新竹縣新埔長照社福產創共融園區BOT卻始終無人投標，導致胎死腹中。縣府分析，投資金額過大、建設期程太長、投入長照的人力需求龐大，而政府長照政策仍滾動調整中，都直接衝擊業者投資意願。

縣府私下了解發現，計畫用地位於山坡地，業者投資拆屋蓋房，還要做環評、水保，普遍評估沒有8億、5年蓋不了1棟100床的住宿式長照機構，更遑論其他附屬設施的規畫和興建，再加上長照政策還在滾動調整中，投資人忌憚5年後花大錢卻跟屆時的政策脫節，成了冤大頭。

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而護理師等長照專業人力求過於供，近7500坪的園區需要投入的人力更多，即便去年縣府第2度公告招商時，特別下修固定和變動權利金，但依舊無人敢投。

不過縣府也盤點昔、今縣內長照住宿型機構的供需，發現需求人口從2022年的1萬7088人，到2025年增加為1萬8609人，但同期供給面：許可床位數由3949床增加到4868床，開放床位數也從3736床提升到4574床；實際收容人數由2702人增加到2976人，整體入住率是從72%下降到65%，顯示新竹縣的長照供給成長速度已高於實際入住需求。

另外光看新埔鎮的長照住宿型機構現有6家，另有籌設及設立中的2家，比社福產創共融園區啟案時明顯增長，同樣縣內的長照住宿型服務供給也明顯增加了，這才讓縣府有底氣決定快刀斬亂麻簽結掉這個BOT。

住宿型長照機構要投入的專業人力龐大，也嚴重左右著業者的投資意願。（記者黃美珠攝）

除了100床住宿式機構，新埔長照社福產創共融園區BOT案，原也計畫要提供60人的日照服務。（記者黃美珠攝）

除了100床住宿式機構，新埔長照社福產創共融園區BOT案，原也計畫要提供60人的日照服務。（記者黃美珠攝）

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