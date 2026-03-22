「竹北邱臣遠」看板高掛街頭3天！選竹北市長嗎？邱臣遠這樣說

選竹北市長嗎？邱臣遠（中）說「戰士沒有選擇戰場的權利」、「不排除任何可能」。（記者黃美珠攝）

新竹市副市長邱臣遠迄今不鬆口是否決定選竹北市長，但「竹北邱臣遠」看板卻加深支持者這個方向的揣測。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥，起自竹北市代會，深耕竹北多年，早表態要選下屆竹北市長。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠到底選不選竹北市長？儘管他的「竹北邱臣遠」看板已經高掛在竹北街頭3天，他今天受訪還是堅持，於私，他的角色定位仍是「戰士沒有選擇戰場的權利」、「不排除任何可能」；於公，身為黨部主委，他許願，就是要讓民眾黨2026獲得好成績。

邱臣遠說，新竹市跟竹北的市民生活是一日生活圈，雖然行政區劃有別，但生活圈同一。他在新竹市的執政經驗，跟過去在國會，都希望能幫新竹市和竹北，未來希望能跟縣議員林碩彥等一起在交通、教育等多項議題上努力。

對於大家關心民眾黨在竹北市的佈局，身為新竹黨部主委，他說，因為竹北是該黨跟創黨主席柯文哲得票率最高的區域，他們一定會尊重黨內機制，協調出最強的候選人。

目前他們正進行縣市議員跟鄉鎮市民代表的提名作業，任何有志之士，願意投入竹北市的選區服務，他們都給予肯定。他則持續以「戰士沒有選擇戰場的權利」、「不排除任何可能」為自己的角色定位，面對任何挑戰都會全力以赴，只是他現在仍是新竹市副市長，所以會先專注在市政工作，但也持續關心竹北這邊的議題，未來在縣市合作上會更加強。

作為黨部主委，他的角色就是要在2026獲得好成績，打造最強的民眾黨竹北戰隊。另，不管是在提名縣市議員、或鄉鎮市民代表，甚至是未來的竹北市長，不管是協調、徵召，他都會尊重黨中央相關的程序跟機制，也尊重地方民意。

民眾黨竹北市長可能參選人，除早掛看板且佈局已久的縣議員林碩彥（右上），新竹市副市長邱臣遠的看板（左下）出現，攪亂一池春水。（記者黃美珠攝）

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