為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新竹縣

    「竹北邱臣遠」看板高掛街頭3天！選竹北市長嗎？邱臣遠這樣說

    2026/03/22 19:59 記者黃美珠／新竹報導
    選竹北市長嗎？邱臣遠（中）說「戰士沒有選擇戰場的權利」、「不排除任何可能」。（記者黃美珠攝）

    選竹北市長嗎？邱臣遠（中）說「戰士沒有選擇戰場的權利」、「不排除任何可能」。（記者黃美珠攝）

    新竹市副市長邱臣遠迄今不鬆口是否決定選竹北市長，但「竹北邱臣遠」看板卻加深支持者這個方向的揣測。（記者黃美珠攝）

    新竹市副市長邱臣遠迄今不鬆口是否決定選竹北市長，但「竹北邱臣遠」看板卻加深支持者這個方向的揣測。（記者黃美珠攝）

    民眾黨新竹縣議員林碩彥，起自竹北市代會，深耕竹北多年，早表態要選下屆竹北市長。（記者黃美珠攝）

    民眾黨新竹縣議員林碩彥，起自竹北市代會，深耕竹北多年，早表態要選下屆竹北市長。（記者黃美珠攝）

    民眾黨新竹黨部主委、新竹市副市長邱臣遠到底選不選竹北市長？儘管他的「竹北邱臣遠」看板已經高掛在竹北街頭3天，他今天受訪還是堅持，於私，他的角色定位仍是「戰士沒有選擇戰場的權利」、「不排除任何可能」；於公，身為黨部主委，他許願，就是要讓民眾黨2026獲得好成績。

    邱臣遠說，新竹市跟竹北的市民生活是一日生活圈，雖然行政區劃有別，但生活圈同一。他在新竹市的執政經驗，跟過去在國會，都希望能幫新竹市和竹北，未來希望能跟縣議員林碩彥等一起在交通、教育等多項議題上努力。

    對於大家關心民眾黨在竹北市的佈局，身為新竹黨部主委，他說，因為竹北是該黨跟創黨主席柯文哲得票率最高的區域，他們一定會尊重黨內機制，協調出最強的候選人。

    目前他們正進行縣市議員跟鄉鎮市民代表的提名作業，任何有志之士，願意投入竹北市的選區服務，他們都給予肯定。他則持續以「戰士沒有選擇戰場的權利」、「不排除任何可能」為自己的角色定位，面對任何挑戰都會全力以赴，只是他現在仍是新竹市副市長，所以會先專注在市政工作，但也持續關心竹北這邊的議題，未來在縣市合作上會更加強。

    作為黨部主委，他的角色就是要在2026獲得好成績，打造最強的民眾黨竹北戰隊。另，不管是在提名縣市議員、或鄉鎮市民代表，甚至是未來的竹北市長，不管是協調、徵召，他都會尊重黨中央相關的程序跟機制，也尊重地方民意。

    民眾黨竹北市長可能參選人，除早掛看板且佈局已久的縣議員林碩彥（右上），新竹市副市長邱臣遠的看板（左下）出現，攪亂一池春水。（記者黃美珠攝）

    民眾黨竹北市長可能參選人，除早掛看板且佈局已久的縣議員林碩彥（右上），新竹市副市長邱臣遠的看板（左下）出現，攪亂一池春水。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播