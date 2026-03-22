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    首頁 > 新竹縣

    林志潔週一任國安會諮委 強化國安法制、經濟防線

    2026/03/22 19:37 記者陳昀／台北報導
    國安會諮委林志潔將於明天到任。（資料照）

    國安會諮委林志潔將於明天到任。（資料照）

    總統府今晚正式公佈，賴總統決定聘請國立陽明交通大學特聘教授林志潔博士，擔任國家安全會議諮詢委員，強化國家安全會議對國安法制及經濟安全的研析量能，林志潔將於明天週一到職。

    總統府指出，林志潔諮委於國立陽明交通大學科技法律學院任職期間，研究聚焦於國家安全法、出口管制、財經犯罪、經濟間諜及科技法等領域，林亦曾擔任大陸委員會諮詢委員及行政院政務顧問，為國家政策研析提供專業意見。

    總統府表示，賴總統期盼借重林諮詢委員的法學專才，裨助持續推動國安法制之建構與精進，強化國安會有關經濟安全領域之研析量能，協助政府因應複合式安全挑戰。林志潔諮委將於115年3月23日到職。

    林志潔諮詢委員簡歷

    學歷：美國杜克大學法學博士

    經歷：國立陽明交通大學特聘教授、行政院政務顧問、行政院中央廉政委員、大陸委員會諮詢委員、台灣產業科技推動協會執行長、財團法人金融消費評議中心董事長、國立交通大學國際事務處副國際長、國立交通大學科技法律學院所長暨副院長、執業律師。

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