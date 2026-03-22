「竹北邱臣遠」看板高掛好曖昧！民眾黨新竹黨部鬧分家？

「竹北邱臣遠」看板高掛，讓支持者揣測邱臣遠要選竹北市長。（記者黃美珠攝）

民眾黨議員林碩彥，自竹北市代會深耕竹北多年，早表態要選下屆竹北市長。（記者黃美珠攝）

同一條路高掛兩人看板，攪亂一池春水。（記者黃美珠攝）

民眾黨新竹縣議員林碩彥說，新竹市副市長、該黨新竹黨部主委邱臣遠的「竹北邱臣遠」看板掛出後，很多人問他「邱臣遠這個動向到底是什麼？你們現在狀況是什麼？」林碩彥肯定邱臣遠是優秀人才，有心為竹北服務，他給予祝福跟尊重。但因應2026要拚勝選，林碩彥認為新竹黨部在選舉階段應暫時縣、市分家，選後考慮資源統合可以重新合在一起。邱臣遠對此則無回應。

林碩彥強調，民眾黨新竹黨部到底該不該分家？還是要以黨未來的規劃跟組織發展狀況來考慮，畢竟新竹縣、市是一個大生活圈，但他建議在2026因應選舉的必要、統整新竹縣的資源，選舉階段分開，對讓縣的黨工覺得比較公平。

他不諱言，會有前述想法，確實是因地方黨部長期有些資訊因縣市不同而有落差使然，再加上前述的看板事件。

他說，黨主席黃國昌曾在黨部開會強調，如果黨內就竹北市長有複數候選人，一定會有公開公平的初選機制。他建議為了促進黨內的團結和諧，要參選的人一定要有相關的數據來證明他是最強的人選，而不是單憑「主委的意志」，或「黨中央跟主委接觸比較頻繁」來決定。

邱臣遠畢竟是以主委的身分來掛看板，外界會不會認為說「黨中央是不是已有什麼指示」、「會把林碩彥做掉之類的？」

他希望，邱臣遠若真的要選竹北，就大方、勇敢的跟市民報告「我邱臣遠人生規劃就是有這樣一段要選竹北市長。」他認為這樣的一個做法對邱臣遠有加分效果，也不會陷黨於不義，陷他於不仁。

議員林碩彥（中）直言，最近的「竹北邱臣遠」看板事件，他建議因應2026選舉需要，該黨新竹黨部，應該暫時縣市分家。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法