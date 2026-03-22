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    首頁 > 新竹縣

    徐欣瑩今早竹北掃市場 下午車隊掃竹東拚黨內勝選

    2026/03/22 10:56 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨立委徐欣瑩（左起依序）、王鴻薇、林倩綺在竹北的2大傳統市場掃街造勢時，不斷做出接聽電話的手勢，懇請鄉親週三起連3晚為徐欣瑩守候在電話旁。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委徐欣瑩（左起依序）、王鴻薇、林倩綺在竹北的2大傳統市場掃街造勢時，不斷做出接聽電話的手勢，懇請鄉親週三起連3晚為徐欣瑩守候在電話旁。（記者黃美珠攝）

    今天是國民黨新竹縣長黨內初選前的最後1個黃金週日，爭取提名的立委徐欣瑩今天早上由立院同黨同僚王鴻薇、林倩綺陪同，在竹北市的竹北、仁義2大傳統市場徒步掃街拜票，下午3點則將由賴士葆陪同在竹東用車隊掃街，號召支持者週三（25日）起3個晚上，如果沒有特別的事情，請為她留在家接聽電話，力挺她打贏黨內初選。

    在掃街過程中，徐欣瑩、王鴻薇、林倩綺3人，除了邊跟鄉親握手、揮手致意，也不斷地做出接聽電話的手勢，為即將來到的電話民調衝刺。1名攤商則擔心徐欣瑩過於高強度宣傳拚黨內初選勝利，當場送她一罐枇杷膏以保護嗓子。

    王鴻薇說，現在黨內初選已經到了緊鑼密鼓的階段，因為徐欣瑩非常優秀，是個專業又認真的博士，一定可勝任縣長工作，所以立院黨團很多立委都挺她脫穎而出，代表國民黨參選新竹縣長。

    徐欣瑩說，儘管立法院已經開議了，但是接下來幾天，立院黨團同僚們大家還是會一一抽空，利用議程和選區服務的空檔為她加油打氣，他們共同的目標就是守護新竹縣的藍天，並讓新竹陽光政治、欣欣向榮。所以她懇請鄉親，本週三、四、五3天的晚上6點到10點，如果大家沒有特別的事情，請為她留在家裡接聽電話，也懇請國民黨員們週六能出來投票支持她。

    國民黨立委徐欣瑩（前左）把握黨內初選前的最後1個黃金週日，到竹北傳統市場掃街，懇託鄉親支持她衝高電話民調。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委徐欣瑩（前左）把握黨內初選前的最後1個黃金週日，到竹北傳統市場掃街，懇託鄉親支持她衝高電話民調。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委王鴻薇（右）、林倩綺（左）到竹北傳統市場，幫同僚徐欣瑩（中）掃街，力拚黨內初選。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委王鴻薇（右）、林倩綺（左）到竹北傳統市場，幫同僚徐欣瑩（中）掃街，力拚黨內初選。（記者黃美珠攝）

    1名攤商擔心爭取國民黨立委徐欣瑩（中）高強度拚黨內初選，特別送一罐枇杷膏讓她保護嗓子。（記者黃美珠攝）

    1名攤商擔心爭取國民黨立委徐欣瑩（中）高強度拚黨內初選，特別送一罐枇杷膏讓她保護嗓子。（記者黃美珠攝）

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