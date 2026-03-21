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    首頁 > 新竹縣

    徐欣瑩打「萬事安欣」牌 陳見賢：實踐初選公約「團結共好」

    2026/03/21 15:03 記者黃美珠／新竹報導
    回應「萬事安欣」，新竹縣副縣長陳見賢陣營呼籲立委徐欣瑩，一起實踐初選公約，共促「團結共好」。（記者黃美珠攝）

    回應「萬事安欣」，新竹縣副縣長陳見賢陣營呼籲立委徐欣瑩，一起實踐初選公約，共促「團結共好」。（記者黃美珠攝）

    國民黨2026誰來選新竹縣長？下週初選結果就將見真章，對於黨內對手、立委徐欣瑩再度祭出台北市長蔣萬安的「萬事安欣」牌，新竹縣副縣長陳見賢呼籲徐欣瑩一起實踐初選公約，不論結果如何，未來都並肩支持最終提名人選，共促「和衷共濟、團結共好」。

    陳見賢辦公室表示，他們也懇託黨內和各界夥伴，關鍵時刻共促「和衷共濟、團結共好」局勢，讓團結成為國民黨前進的最強動力與正向力量，以此回應所有支持者的期許與託付。

    相對於「萬事安欣」牌，陳見賢今天端出的「牛肉」則直攻家有毛小孩或喜歡毛小孩的鄉親，強調他若順利當選縣長，會從3方面讓動保在新竹縣升級，不僅是改善收容環境，也從制度面建構更好的動物友善城市。

    他說，縣府近年打造「動物保護教育園區」改善收容環境，更導入醫療照護、行為訓練以及認養推廣機制，使園區從傳統收容場所轉型為生命教育基地，有效提升認養率並降低長期收容壓力。

    制度面也有新竹縣動物保護自治條例明確規範飼主責任，並設置「1959動保專線」，提供24小時通報與救援服務，並持續在偏鄉推動巡迴疫苗注射與寵物登記，彌補資源落差。

    未來他要強化源頭管理，提升絕育覆蓋率，減少流浪動物產生；建立飼主責任制度，推動領養前教育與飼主訓練機制，降低棄養；並串聯校園和社區推動全齡動保教育，導入生命教育與人犬衝突預防課程。他還計畫擴大「寵物友善空間標章」，結合商圈與觀光，打造動物友善生活圈。

    新竹縣副縣長陳見賢（左）今天持續端出參選「牛肉」，允諾若順利當選縣長，他將升級縣內的動物保護政策。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢（左）今天持續端出參選「牛肉」，允諾若順利當選縣長，他將升級縣內的動物保護政策。（記者黃美珠攝）

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