烘咖啡豆像「打水漂」！ 關西咖啡節讓來客驚喜

導覽解說員持鍋示範解說烘焙咖啡豆，手勢就像在「打水漂」。（記者黃美珠攝）

「2026關西鎮咖啡節~啡嚐‧情非得已」活動今天在新竹縣關西馬武督登場，現場結合當地另一特產~草莓，把都用關西農特產所做成的冰滴咖啡沖入草莓氣泡飲，全新調製成一杯新、鮮飲料，讓現場試喝者忍不住驚嘆連連，另一隅烘咖啡豆體驗區，導覽人員帶著大家用「打水漂」的動作來體驗烘焙咖啡豆，又是引來哇聲連連。

「2026關西鎮咖啡節~啡嚐‧情非得已」今天也針對今年度的優質精品咖啡生豆評鑑舉行頒獎典禮，表揚努力精進栽種和管理技術的農友們。在首次改用新的CVA杯測評分系統後，水洗組前3名依序為：朱建榮、李保盛、鍾瑞香。蜜處理組（包含部分厭氧水洗）前3名依序為：張紹明、羅裕華、林士傑。日曬組前3名則是：宋明光、羅政宏、張紹明。現場並有冠軍豆的試喝分享活動，吸引很多遊客前往一嘗。

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有限責任新竹縣馬武督咖啡生產合作社理事主席宋明光說，馬武督是國內咖啡產地之一的品牌形象已經逐漸打出名號，現有社員29人，其中22人是農戶，栽種面積15公頃中，關西就有10.72公頃。他們除了積極參與各地展售與推廣，一年一度的關西咖啡節，更是他們向所有咖啡同好展現實力的重要一天。

在咖啡節的現場，除了前述草莓特調咖啡的調製體驗、咖啡烘豆體驗，也帶領大家實際走入咖啡莊園，認識咖啡這種經濟作物的生態，以及關西農民們如何細心呵護與精進栽種和管理。

來客依著解說員的講解，個個像「打水漂」般，體驗烘焙咖啡豆。（記者黃美珠攝）

今年關西精品咖啡生豆評鑑，各組冠軍蜜處理組張紹明（右4起依序往右）、日曬組宋明光、水洗組朱建榮接受表揚。（記者黃美珠攝）

關西草莓特調咖啡，就是如圖中、縣府農業處長傅琦媺手中的冰滴咖啡，加上草莓氣泡飲所做成。（記者黃美珠攝）

關西草莓也是遠近馳名。（記者黃美珠攝）

來客爭相品嘗今年的關西精品咖啡3支冠軍豆的風味。（記者黃美珠攝）

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