竹縣狂犬病疫苗接種 3月底起尖石共5場

新竹縣動保所下鄉巡迴免費接種狂犬病疫苗，3月底到4月間，尖石鄉共有5場。（記者黃美珠攝）

新竹縣狂犬病預防注射與寵物登記巡迴服務，3月底起到4月，在尖石鄉將有5場免費服務。3月31日在尖石鄉中正堂開打，4月先後在梅花、錦屏、新樂3個村辦公處，跟義興村馬胎文健站，提供4場服務，歡迎民眾帶家中寵物就近施打疫苗。

值得注意的是，新竹縣動物保護防疫所表示，從今年開始，只要是飼養在家、完全沒有帶到外面跟其他野生動物、或其他寵物有所接觸的家貓，可以不用施打狂犬病疫苗，飼主也可以帶這類的家貓接種。主要是狂犬病是人畜共通傳染病，遭罹病動物抓咬傷後，如發病則致死率接近100%！

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而為了杜絕狂犬病，維持新竹縣是非疫區，縣內的家犬、跟戶外飼養型態的家貓都應每年定期施打1次，另依寵物登記管理辦法，家犬、家貓需辦理寵物登記，所以這次巡迴尖石的各場，都有提供免費寵物登記服務，飼主年滿18歲以上、持本人身分證，就可當場替自己家的毛孩植入晶片辦理寵物登記。

新竹縣動保所呼籲飼主，如果家貓是戶外飼養型態的，每年仍要打1次狂犬病疫苗。（記者黃美珠攝）

從今年起，家貓養在室內，沒有在外活動接觸野生動物或其他寵物的，可以不打狂犬病疫苗。（記者黃美珠攝）

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