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    首頁 > 新竹縣

    竹縣第2屆「五峰英語單字王」 首創部落對抗賽

    2026/03/21 08:11 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣「第2屆五峰英語單字王」國中組競賽，參賽學生須挑戰認字、拼音、造句以及翻譯，考驗臨場反應。（花園國小校長張蓉峻提供）

    新竹縣「第2屆五峰英語單字王」國中組競賽，參賽學生須挑戰認字、拼音、造句以及翻譯，考驗臨場反應。（花園國小校長張蓉峻提供）

    在資源有限下，新竹縣五峰鄉激勵部落子弟學好英語，鄉內5所國中、小在公所支持下，一起用「五峰英語單字王」競賽打破教育資源的地理限制，建立部落英語共學模式，日前舉辦第2屆競賽，不僅有國中、國小組各自拚比，還首創部落對抗賽，打破年齡和校際，讓所有學生一起為部落的榮光而努力。

    這次競賽集結了五峰國中、以及五峰、桃山、花園、以及花園國小竹林分校4所小學的學生。​賽事分齡設計打造，還首創「部落組」對抗賽。​

    國中組的「單字闖關」側重生活實踐，他們把課本單字轉化為生活指令。選手須挑戰認字、拼音、造句以及翻譯，考驗他們臨場反應。​國小組「Hi-Teach科技助攻」則導入智慧教學系統進行即時競賽。小朋友們比賽時須專注盯著螢幕且快速反應，再透過指尖跳動，展現紮實的單字和打字功力；這讓學習像是在打電競遊戲。

    ​至於首創的「部落組：國中小合作對抗賽」，由國中學長、姐跟國小弟、妹組成「部落聯軍」，大手牽小手，以部落的榮光進行比拚。學生們不分年級、也打破校際界線，大家一起為了部落榮譽而商討策略、互相鼓勵，跨齡合作展現英語學習的成果。

    花園國小校長張蓉峻說，能看到孩子們為了榮譽全力投入、自信地大聲說英文，就是他們在原鄉推動雙語教育最棒的成果，從中也證明了，在資源相對不足的偏鄉，只要給予舞台與適當的引導，學生們的英語潛力一樣能被激發。

    ​國小組「Hi-Teach科技助攻」導入智慧教學系統，使得即時競賽的刺激感，讓參賽學生猶如在打電競遊戲。（花園國小校長張蓉峻提供）

    ​國小組「Hi-Teach科技助攻」導入智慧教學系統，使得即時競賽的刺激感，讓參賽學生猶如在打電競遊戲。（花園國小校長張蓉峻提供）

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