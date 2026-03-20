參選竹北市長起手式？經國大橋旁掛「竹北邱臣遠」看板 同黨林碩彥回應了

竹北市經國大橋旁，同時懸掛「竹北邱臣遠、幸福真永遠」和「竹北市長初選民調唯一支持」看板。（民眾提供）

新竹縣市重要幹道的竹北市經國大橋旁，今天豎起新竹市副市長邱臣遠的看板，寫著「竹北邱臣遠、幸福真永遠」字樣，一旁則有民眾黨新竹縣議員林碩彥的「竹北市長初選民調唯一支持」的看板，引發地方聯想。

對於是否投入竹北市長選舉，邱臣遠並未對外明確表態；林碩彥則表示，「想要先為竹北市民服務，我們都歡迎來到竹北！」

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邱臣遠的看板掛在經國大橋銜接新竹市與竹北市處，車流量極高，曝光度絕佳。地方人士解讀，上架看板為邱臣遠布局竹北市長選戰的暖身動作，釋放強烈參選訊號，很可能是正式宣布參選前的起手式，企圖將新竹市的執政能量，延伸到新竹縣竹北市。

在竹北佈局已久的林碩彥，已向民眾黨中央報名有意參選竹北市長。對於邱臣遠懸掛看板，林碩彥受訪表示，他不清楚邱臣遠這個動作的意涵掛，讓人看了「霧煞煞」，不知目的為何；如果是想選竹北市長，他希望黨中央能有公平公正的初選機制，依照黨的相關規定公平競爭，「而不是想等著黨徵召」，且黨內也早有「反對空降」的聲音。

林碩彥說，為積極備戰竹北市長選舉，團隊籌劃將舉辦問政說明會，並鎖定市民關心的「飆經濟、創科技、順交通」3大議題，闡述施政理念；在參選登記之前，規劃走遍竹北市31個里，首場已預計24日在東海里舉辦。

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