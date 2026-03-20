交流客語評核機制 竹縣府拜會客委會提3建議

新竹縣政府團隊拜會客委會，針對「客語為通行語」評核制度、學生客語能力認證推動現況及地方執行困境進行交流。（新竹縣政府提供）

新竹縣連續6年在「客語為通行語」評核中獲得「佳等」，竹縣府表示，秘書長李安妤昨率隊拜會客委會，針對評核制度、學生客語能力認證推動現況及地方執行困境進行交流，並提出「調整學生認證指標計分權重」、「優化報名系統技術面」以及「修正計算母數為國小中年級至國中」等具體建言。

縣府指出，「客語為通行語」評核推動至今已邁入第7年，新竹縣連續6年獲「佳等」，排名全國第二。經檢討發現，未能晉升「優等」關鍵在於高中以下學生客語能力認證通過率不足，原估需增加約6000人通過認證才有機會達標。

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為提升通過人數，縣府整合跨局處與校園資源，透過專案會議、校長會議等機制逐校訂定目標，並推動多項獎勵措施，包括補助考試費用、發放到考及通過獎勵金、團體報名與通過獎勵等，同時爭取設置在地考區，降低應試門檻。統計顯示，2025年12月學生報名3025人，今年至今已達8252人，其中5月單月報名4730人創新高。

不過縣府表示，客委會今年2月公布新評核指標，調整學生認證計分方式。重新估算後，達「優等」門檻所需人數大幅提高，執行難度明顯增加。縣府認為，標準調整應保留合理緩衝，以免影響地方推動能量。

教育局長蔡淑貞指出，縣府提出3項建議，包括調整學生認證指標權重與門檻，並將評核範圍修正為國小中年級至國中；優化報名系統，如增加團體照片批次匯入及延長資料送出期限，並研議於平日課程中辦理到校測驗，提高參與便利性；建立高中升大學階段的客語認證誘因機制，以延續學習動機。目前客語認證已納入國中升高中加分，但高中階段缺乏相關鼓勵。

縣府表示，教育局已將客語認證列為115學年度重點工作，並納入學校課程規劃，推動課程化與生活化教學。客委會對相關建議表示肯定，並將研議制度優化，同時規劃推動「客家幣2.0」，提供學生及教學人員獎勵。

縣長楊文科強調，中央與地方應強化合作，在制度設計上兼顧實務需求，讓客語政策落實於校園與生活，持續深化語言傳承與文化認同。

新竹縣政府團隊拜會客委會，針對「客語為通行語」評核制度、學生客語能力認證推動現況及地方執行困境進行交流。（新竹縣政府提供）

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