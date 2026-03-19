新竹縣全國街舞大賽5/2、3登場 6月起工作坊有名師開課

「DANCE ON LIFE 新竹縣全國街舞大賽」，今年熱血迎來第4屆，全面升級、火力全開。（記者廖雪茹攝）

街舞控注意！從2023年一路炸到現在的「DANCE ON LIFE 新竹縣全國街舞大賽」，今年熱血迎來第4屆，全面升級、火力全開，今天在新竹縣政府登場的記者會，專屬宣傳影片＋主題饒舌歌首度曝光，City Crew饒舌團體現場演出，氣氛直接拉滿！

OVER THE TOP和城市科技大學舞團也帶來超震撼演出。更狂的是，新竹縣長楊文科也沒在客氣，直接跟著專業舞者小秀一段，親自下場挺街舞文化，把縣府大廳變大型舞池，並同步宣布：今年大賽將在5月2日、3日於新竹縣政府前廣場開戰！

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楊文科表示，全國街舞大賽首屆迄今已成為新竹縣的年度盛事，去年報名人數突破900人，今年有望再創新高，免報名費，且總獎金高達22萬元。評審陣容不馬虎，找來街舞青年奧運國家教練古慶瑀擔任裁判長，並集結Dyzee、囂張、百川、柏青、小磬、家妤、小莊等評審坐鎮。

本屆賽事延續4大經典賽制，包含KPOP COVER 賽（額滿）、團體排舞賽、ALL STYLE 2ON2 及霹靂舞 2ON2。

教育局長蔡淑貞指出，本屆賽事獲SYM冠名贊助、由城市科技大學協辦，即日起至4月25日開放線上報名；特別的是，參賽者與現場民眾都有機會抽中SYM機車以及其他好禮。且 「DANCE ON LIFE」不只是兩天的比賽，每年超夯的「街舞大師免費課程」今年也會登場，由專業舞者親自教學，讓觀眾直接下場體驗街舞魅力。

更令人期待的是，今年6月起至明年5月將推出系列WORKSHOP課程，由知名舞者親自授課，希望將街舞競技轉化為長期的青年培育行動。活動資訊請至官網查詢或關注新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁。

「2026DANCE ON LIFE 新竹縣全國街舞大賽」今天在新竹縣政府登場的記者會，專屬宣傳影片＋主題饒舌歌首度曝光，OVER THE TOP和城市科技大學舞團也帶來超震撼演出。（記者廖雪茹攝）

「2026DANCE ON LIFE 新竹縣全國街舞大賽」今天在新竹縣政府登場的記者會，專屬宣傳影片＋主題饒舌歌首度曝光，OVER THE TOP和城市科技大學舞團也帶來超震撼演出。（記者廖雪茹攝）

「2026DANCE ON LIFE 新竹縣全國街舞大賽」今天在新竹縣政府登場的記者會，專屬宣傳影片＋主題饒舌歌首度曝光，OVER THE TOP和城市科技大學舞團也帶來超震撼演出。（記者廖雪茹攝）

「DANCE ON LIFE 新竹縣全國街舞大賽」，今年熱血迎來第4屆，全面升級、火力全開。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科（中藍西裝）跟著專業舞者小秀一段，親自下場挺街舞文化。（記者廖雪茹攝）

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