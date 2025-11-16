2025竹北多元文化午茶節 拉近與新住民距離

竹北多元文化午茶節拉近在地國人和新住民們的距離。（竹北市公所提供）

茶席體驗和異國美食，是竹北多元文化午茶節吸引各路民眾的利器。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市多元文化午茶節提供許多新住民專屬的歸屬感。（竹北市公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「2025竹北多元文化午茶節」近日再次登場，提供市內至少2000名新住民專屬的歸屬感，吸引許多外籍家庭到場同樂，也有很多國人透過品嘗異國美食和茶席，平添對台灣鄰近國家的認識。

竹北市長鄭朝方說，根據戶政資料顯示，全竹北至少有2000名新住民，這些新住民家庭若再加上科技、服務等產業領域的外籍專業人士，總數可能突破8000人，所以城市文化日益多元。

今年的多元文化午茶節現場特色市集和竹北好市總共60攤，走一趟活動現場的竹北文化公園，就彷彿旅遊了好幾個國度，從手作工藝、異國點心到文化小物應有盡有，市公所這次配合推出「四國航空版餐食組」，一樣因為好奇和新鮮感，推出就立刻被搶光。

至於跨國茶席體驗方面，規劃有：日本抹茶、泰國奶茶、越南蓮花茶以及客家擂茶供來客體驗，市長鄭朝方來先後換上日本和服、泰國傳統服飾、越南奧黛以及客家藍衫現場迎賓，平添活動噱頭。

至於主舞台區仍以在地「客家」為主軸，邀請多位創作與客家歌手輪番演出，包括林鴻宇、陳孟蕎、陳瑋儒，並由新竹客家女兒鄧福如壓軸登場，希望藉此讓新住民對新竹縣能有更多的認識和認同。

茶席體驗和異國美食，是竹北多元文化午茶節吸引各路民眾的利器。（竹北市公所提供）

竹北多元文化午茶節上，多國傳統服飾同場爭妍比美。（竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法