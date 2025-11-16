為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 新竹縣

    中國科大60年校慶 楊文科回母校：人要上進就要先讀書

    2025/11/16 16:11 記者黃美珠／新竹報導
    中國科大今天歡度創校一甲子的慶祝活動，新竹縣長楊文科（前左5）作為校友也到場致賀。（記者黃美珠攝）

    中國科大今天歡度創校一甲子的慶祝活動，新竹縣長楊文科（前左5）作為校友也到場致賀。（記者黃美珠攝）

    中國科技大學今天歡慶創校一甲子，作為校友的新竹縣長楊文科特別到場祝賀，他並以「大學長」身分，勉勵在場學弟妹們多多閱讀，因為讀書就猶如鳥要高飛必先振翅一樣，「人要上進就要先讀書」。

    縣長楊文科說，他是中國科大前身中國市政專科學校第2屆的校友，掃過學校廁所，也在圖書館擔任工讀生直到畢業，圖書館的書他幾乎都看過，創辦人上官業佑每個假日都會到校，且最喜歡看新聞天地、傳記文學，讓他當時因此有所啟發，對讀書產生非常濃厚的興趣。所以為了營造更多書香，他當縣長規劃興建縣立總圖書館跟全新的美術館，以此提升人文素養，這些莫不受當年的學習影響。

    他也記得中國科大的校訓是「公、誠、廉、勇」！要為公就必須要去除「私」，用「誠」才能去掉「賄」，然後用「廉」去「貪」，「勇」則是必須要有堅定意志。也因此他做任何事情，總是都全力以赴。

    作為縣長和學長，他也留意到母校近年來在設計與觀光休閒等專業領域的亮眼表現，最近就有2名學弟妹分獲「2025德國紅點設計獎」、「2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽」金牌，可見母校辦學的專業實力與國際競爭力。

