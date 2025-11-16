TIRT桃園國際新創機器人節 竹縣五龍國小捧回多項大獎

五龍國小參加「MARS E1戰神自走車」競賽項目，囊括全國第1和第2名。（取自竹縣府官網）

新竹縣五龍國小為STEAM實驗小學，把科技教育融入校訂課程，打造「科技寶」特色課程，最近參加「2025 TIRT桃園國際新創機器人節」，分別於「MARS E1戰神自走車」拿下全國第2名跟第3名；在「AI Probbie大爆走」項目更是包辦全國第1到第3名以及多項佳作；「自動出貨組團體賽」一樣捧回全國冠軍，成績可謂全面開花。

縣府教育局表示，前述活動是由桃園市府跟祥儀企業（股）公司舉辦。新竹縣鼓勵各校發展STEAM特色課程，讓學生從小培養創新思考與解決問題的能力。

五龍國小從111學年度起結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）以及數學（Mathematics）的跨學科教育，轉型為STEAM實驗小學，是縣內第9所實驗教育學校。其「科技寶」特色課程從探究生活出發，導入機器人程式設計與創客實作，讓學生在創造與問題解決的歷程中，培養邏輯思維與團隊合作力。

校方讓學生從課堂到競賽都展現探究、創造以及合作的能力。

校內除有主任胡長銘、教師洪麗玲和張馨云組成的科技教學團隊，利用課餘時間指導、持續集訓，也聘請專業教師馮建中共同指導，陪伴學生不斷練習、修正與突破。歷經4年，五龍國小學生終於站在全國舞台用創意與實力綻放光芒。

