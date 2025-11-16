為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 新竹縣

    新竹縣「2025慢漫生活節」今天峨眉十二寮休閒農業區登場

    2025/11/16 08:57 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣慢漫生活節，今天在峨眉十二寮休閒農業區，帶領來訪的大小遊客體驗自然野趣。（取自竹縣府官網）

    新竹縣「2025慢漫生活節」今天在峨眉鄉十二寮休閒農業區登場，活動結合市集、手作體驗、音樂表演、客庄野菜風味餐盒，還有「定向尋寶」等活動，用各種不同方式引領參與者探索自然。

    縣府農業處表示，十二寮休閒農業區的慢漫生活節想要營造的，就是給參與者從快節奏的都市生活回歸自然與農村的緩慢節奏。透過文化行動與體驗，讓人思考「慢」的價值，也喚醒對自然、生命以及土地的感受。

    所以現場有30組以上的友善耕作小農與設計職人，展售原生種的茶飲、在地小食、循環再生商品以及文創選物等。活動則以3大類展現十二寮的在地特色與永續理念，分別是：原生種DIY體驗，安排了桂竹筷手作、植物槌染，敲構樹皮DIY等。定向尋寶活動則以山林為地圖，結合自然教育，給來客一起享受探索山林的樂趣。而客庄野菜風味餐盒則跟在地農家合作，推出季節限定的餐點，呈現客家飲食文化與自然風味。

    新竹縣慢漫生活節有30攤友善耕作小農與設計職人，展售原生種茶飲、在地小食、循環再生商品以及文創選物等，讓來客悠哉尋寶。（取自竹縣府官網）

